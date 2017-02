Buscan la vuelta para confirmar jefe de Edificios Públicos

Para la confirmación del nombramiento de Amílcar González como director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Junta de Gobierno tendrá que considerar una opinión legal del Departamento de Justicia sobre los funcionarios que se acogieron al retiro bajo la Ley 70.

González, en 2012, se acogió a la ventana de retiro que dispone la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento de 2010 (Ley 70 del año 2010).

La ley establece que, si un empleado del sector público se acoge a los beneficios y acuerdos estipulados, no podrá reingresar al servicio público por un término de cinco años.

“Cualquier empleado de Corporaciones Públicas o Agencias […] que se acoja a un programa aprobado será inelegible para reingresar al servicio público como empleado de confianza, de carrera, transitorio o irregular de cualquier entidad del Gobierno de Puerto Rico por el término de cinco años a partir de la fecha de efectividad de participación en el programa”, reza el estracto de la ley.

Igualmente, aplica el término de cinco años para quienes se retiren de corporaciones públicas u otras agencias especificadas en la ley.

No obstante, el secretario de Asuntos Públicos, Ramóm Rosario, dijo en entrevista con Metro que los acuerdos de las funciones de González serán por servicios profesionales y no chocará con la ley vigente.

“El nombramiento, en efecto, se hizo por el gobernador de Puerto Rico y hay una opinión del Departamento de Justicia a esos efectos. Lo que prohíbe la Ley 70 es que no puede ser empleado regular de la agencia. Se le hizo un nombramiento y va a estar dando servicios profesionales mientras ocupa el puesto, cuestión que no impide la Ley 70”, explicó el funcionario de La Fortaleza.

“Por el tipo de contratación que se le hace al doctor Amílcar González, no aplica la prohibición de la Ley 70. Es lo que concluye la opinión”, agregó Rosario, remitiéndose al documento legal del Departamento de Justicia. Metro solicitó copia del documento de Justicia, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

El presidente de la Junta de Gobierno de AEP, José Izquierdo, evaluará en reunión con los demás miembros la opinión legal de Justicia, entre otros documentos del nominado, para confirmar que no hay problemas con las funciones que ejercerá González.

Izquierdo precisó que hoy en la tarde es el encuentro de la Junta de Gobierno de la AEP para confirmar a González.

Al este medio consultar con el ingeniero Izquierdo sobre la situación del nominado y la opinión de Justicia sobre los casos particulares de la Ley 70, este afirmó que hoy tendrá el acceso a la documentación para discutirla en la reunión.

No obstante, Izquierdo no adelantó motivos o inquietudes para no confirmar al nominado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. La designación fue el pasado 1.o de febrero.

Ante preguntas de este medio sobre González, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEP estableció que, “en términos de sus capacidades, es una persona que ha tenido distintos puestos de alta jerarquía dentro del Gobierno. Desde el punto de vista de sus capacidades y funciones, no le veo problemas. Yo tengo que suponer que al La Fortaleza nominarlo lo habían evaluado y que traerán la documentación”.

Izquierdo precisó que, aunque aún no conoce “bajo cómo y cuándo se hace la contratación”, no prevé problemas para confirmarlo hoy mismo.

“No le veo problemas. Tiene un resumé adecuado. Tiene una experiencia grandísima. Basado en mi experiencia, pues no le veo ningún tropiezo al nombramiento”, concluyó.