AAV: JCF y Rosselló tienen que decirle al país de donde sacarán $5 millones

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá criticó cómo el Gobierno ha manejado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y arremetió contra el gobernador Ricardo Rosselló por el plebiscito.

“Tú sabes que yo me opuse tenazmente a PROMESA e inclusive vine aquí al Congreso a intentar detenerlo. Me sorprende ahora a los que aplaudieron a PROMESA, a los que se pasaron diciendo durante la campaña ‘nosotros somos los que podemos trabajar, nosotros somos los que podemos coordinar con la junta’ y que ahora no les haya quedado más remedio que reconocer la realidad”, sostuvo Acevedo Vilá en entrevista con Radio Isla.

Acevedo destacó que se encuentra en el Congreso y que se reunió con representantes demócratas y republicanos de la Comisión de Energía que es la que tiene que ver con los temas de Puerto Rico.

“Detrás de todo esto estamos en un déficit presupuestario que ellos mismos exageran, de este presupuesto de este año, están amenazando que van a tener que cortar tarjetas de salud, en este año fiscal que termina el 30 de julio. Pero están aprobando legislación, gastando dinero a izquierda y derecha sin ningún control, incluyendo, toda esta pelea fue por el plebiscito”, argumentó el exgobernador, quien añadió que la administración actual está “asignando entre 2.5 y 5 millones de este presupuesto que está descuadrado y no han dicho de donde va a salir, porque el plebiscito es el 11 de junio y el año fiscal se termina el 31 de julio”.

Acevedo Vilá argumentó que la JSF y Rosselló deben explicar de dónde sacarán el dinero para plebiscito. “Si se lo van a quitar a la Universidad de Puerto Rico, si se lo van a quitar a la tarjeta de salud, a quién”, agregó.

El político también habló sobre las gestiones que hace en el Congreso sobre el plebiscito: “hemos tomado los pasos para abrirle el camino al Partido Popular para poder llegar al Departamento de Justicia. Y me siento muy optimista de que nuestro mensaje”.

Acevedo Vilá calificó el proyecto de ley como uno antidemocrático, ya que según expresó excluye “a un por ciento altísimo de la población de Puerto Rico que no somos estadistas ni independentistas”.

“La definición de estadidad que aprobaron ahí no cumple con las políticas públicas de Estados Unidos, porque no le están diciendo al pueblo de Puerto Rico las verdaderas consecuencias de la estadidad. A los que están gastando su tiempo pensando qué hacer el 11 de junio yo los exhorto a que busquemos la forma de detener esta patraña. Esa es la verdadera forma de fiscalizar a Ricardo Rosselló, hay que fiscalizarlo donde más le duele. Su empeño de imponerle la estadidad en Puerto Rico”, repudió el exmandatario.