Secretario del Trabajo pide a Natal que lo etiquete en Twitter

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez indicó que aún no ha recibido querellas de violaciones a la reforma laboral e invitó al representante Manuel Natal a etiquetarlo en las publicaciones que recibe de diversos empleadores del país.

“Al momento no he tenido nada de la Ley de Cierre. El compañero Manuel Natal ha publicado las cartas. Hasta el momento las cartas cumplen”, comentó el funcionario tras su participación en un panel de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés), realizado en la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

Además, recalcó que la agencia fiscalizará a los patronos en el cumplimiento de la Ley 4, conocida como reforma laboral.

“El compañero Manuel Natal me las puede enviar también, me puede “taguear”. La gente se va a enterar. He escuchado al compañero Natal que ha recibido las cartas pero son de Ley de Cierre, es de la reforma laboral”, declaró Saavedra, quien agregó que las violaciones se conocerán de inmediato debido a las redes sociales.

Durante su presentación, el secretario del Trabajo aseguró que la reforma laboral concede derechos a los empleados y que falta legislación por hacer.

“Desde el principio he dicho que es una pieza del rompecabezas para salir de la crisis en la que estamos”, declaró el funcionario, quien explicó varios puntos de la reforma laboral durante su ponencia como el “flexi-time”.

De igual forma, aseguró que con la eliminación de la Ley de Cierre se crean empleos y mencionó el caso de Walmart, que indicó que creará 100 empleos.

Finalmente, Saavedra opinó que al extender los horarios por la eliminación de la Ley de Cierre las empresas tendrán que darle más horas de trabajo a sus empleados existentes o contratar más personal.