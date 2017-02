Medida restituye uso de bolsas plásticas

Una medida radicada en la Cámara de Representantes por el representante del Partido Nuevo Progresista Nelson del Valle busca eliminar la prohibición del uso de bolsas plásticas en los comercios.

A poco tiempo de que las tiendas del país iniciaran la promoción de bolsas reusables, el presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio dijo en entrevista con Metro que la medida es motivada por el “sinnúmero de llamadas de comerciantes”, porque no pueden identificar quién roba productos y quién no. “No se pueden identificar personas que cargan productos en la mano cuando antes salían en fundas”, dijo Del Valle. Otro problema, según el representante, es que “con el inventario en los comercios ha creado problemas, porque las personas, en vez de comprar $300, gastan $100 por no cargar tanto”.

El representante indicó que la eliminación del uso de bolsas no se ha eliminado del todo, pues existen productos que se continúan envasando en plástico.

“Vamos a volver a evaluarlo todo”, indicó del Valle sin precisar estadísticas de los comercios que han confrontado problemas con la prohibición de las bolsas.

Por su parte, el químico ambiental Neftalí García sostuvo que volver al pasado “es un error grave”. García aseguró que la salida conciliadora es promover el uso de bolsas plásticas, pero hechas de productos biodegradables no derivados del petróleo.

El secretario del Departamento de Asutnos del Consumidor, Michael Pierluisi, afirmó que la entidad debe trabajar con la ley vigente, pero cualquier cambio lo evaluará.

La pieza de ley promueve el reciclaje del plástico junto con la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Las vistas públicas inician el próximo lunes.