La Junta evalúa intervenir en la Legislatura

La Junta de Control Fiscal está consultando con sus asesores legales la posibilidad de incluir a la Legislatura en las entidades que supervisan, así lo estableció el presidente del ente federal, José Carrión III.

Carrión mostró preocupación por el manejo de los fondos públicos en la Casa de las Leyes. “Estamos en una situación como pueblo bien difícil por eso es que estamos aquí. Por lo que la prudencia es lo más importante. Nosotros estaremos revisando este tema con nuestros abogados para llegar a una conclusión en cuanto a este tema”, expresó el funcionario en una mesa redonda con prensa especializada.

El ente federal pone su mirada en la Legislatura luego de recibir una comunicación escrita del economista Gustavo Vélez en la que establecía su preocupación por la contratación de ex políticos. “Nos vamos a ver en la semana que viene. A mí y a todos los integrantes de la Junta nos preocupa el uso de fondos públicos, lógicamente debe llevarse a cabo de una manera prudente”, sentenció Carrión.

La preocupación de Vélez surge luego que trascendiera que la Legislatura contrató a varios ex políticos entre estos el ex alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, quien salió de la alcaldía en medio de controversias por el mal manejo de fondos y renunció al puesto de Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP). Otro que goza de un contrato en la Legislatura lo es el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió ambas contratos asegurando que están allí por sus méritos.