Jennifer González se reúne con la Coalición del Sector Privado

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, presentó hoy parte de su plan de trabajo para atraer incentivos industriales federales, ante un grupo de empresarios de la Coalición del Sector Privado, durante la convención de la Agencia federal para el Desarrollo de Empresas Minoritarias.

“Estoy trabajando en legislación para incentivar el establecimiento y retención de industrias existentes y de nuevas industrias así como la creación de empleos bien remunerados en Puerto Rico. El lenguaje de estas propuestas lo he estado dialogado con el liderato congresional, para próximamente radicarlo como proyecto de ley”, informó la comisionada.

En una comunicación escrita se detalló que la primera medida restablecería la aplicación en Puerto Rico de la Sección 199 del Código de Rentas Internas Federal. Esta sección provee una tasa contributiva preferencial para las manufactureras estadounidenses, equivalente al 9% del ingreso tributable que derivan de actividades de producción cualificadas dentro de los Estados Unidos.

Esta deducción reduce la tasa contributiva federal que la mayoría de las compañías pagan sobre ese ingreso de 35% a un poco menos de 32%. Se estima que el beneficio por extender esta disposición a compañías en Puerto Rico, por dos años, sea de $365 millones.

La segunda medida es una de desarrollo económico que busca que se otorgue un crédito contributivo federal, que esté directamente atado a la inversión que hagan compañías en ciertos renglones como nómina, compras a entidades con dueños que sean considerados minorías e infraestructura, entre otros, dentro de una jurisdicción que esté designada como “Fiscally Distressed Zone”.

Se explicó que esta medida crearía un crédito contributivo por la inversión en manufactura atado a la creación de empleos, por lo cual no podría ser considerado como un “mantengo corporativo”. Usa como modelo la calificación de “Empowerment Zone” para la aplicación del crédito contributivo.

La comisionada residente explicó que este incentivo no es un tratamiento especial para Puerto Rico, puede aplicarles a otras jurisdicciones dentro de los Estados Unidos que cumplan con los requisitos establecidos. Esta propuesta es cónsona con la propuesta Casa Blanca de traer de regreso a territorio americano a las industrias localizadas fuera de Estados Unidos.

“Esta propuesta trata a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos y no como una jurisdicción foránea; tiene un término de vigencia definido y al no estar atado a un estatus político particular, no es impedimento para el desarrollo económico sostenido de la isla”, expresó González Colón.

La congresista explicó que tanto el gobierno federal como el Congreso tienen como prioridad aprobar una reforma tributaria que reduciría los impuestos a los individuos y los negocios, acabaría con las lagunas tributarias y ampliaría la base imponible para impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos.

Se espera que la propuesta reforma tributaria federal incluya una medida de ajuste fronterizo que promovería las manufacturas establecidas en Estados Unidos al aplicar gravámenes a las importaciones y eximiría de contribuciones a los ingresos corporativos obtenidos por exportaciones.

Durante la reunión con la Coalición del Sector Privado, la comisionada creó tres comités ad hoc : desarrollo económico, actividad económica y salud. Dentro de los planes de trabajo, se discutió en la reunión como piezas claves del desarrollo económico la repoblación y desarrollo en la construcción.