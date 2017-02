T-Mobile reembolsará dinero a clientes que compren un smartphone

T-Mobile anunció que a partir de hoy, los clientes nuevos y existentes de T-Mobile con plan de data ilimitada de alta velocidad pueden adquirir un smartphone y obtener a vuelta de correo más de lo que pagaron en impuestos de compra.

En una comunicación escrita, la empresa detalló que con Un-carrier Next y T-Mobile ONE los clientes de T-Mobile cuentan con impuestos y cargos adicionales mensuales ya incluidos en su tarifa mensual. Además, T-Mobile le dará a los clientes un segundo descuento este año, con $150 por cada número que traigan a T-Mobile ONE, hasta 12 líneas, por tiempo limitado.

“Con Un-carrier Next, nos fuimos con TODO e incluimos todas esos cargos mensuales adicionales y los impuestos en T-Mobile ONE, sin modificar el precio. Ahora, te devolvemos más de lo que pagaste en impuestos de venta en TODOS los smartphones de T-Mobile para ti y toda tu familia. Así que, ¿qué esperas?”, dijo John Legere, presidente y director ejecutivo de T-Mobile.

Estos son los pasos para aplicar a la oferta: