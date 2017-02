Hotel Vanderbilt estrena gerente

El Hotel Condado Vanderbilt cuenta con una nueva dirección en ruta a posicionarse como un hotel cinco diamantes. Las operaciones de la hospedería de lujo en el corazón de la zona turística del Condado están ahora en manos del experimentado hotelero Ben Tutt, quien cuenta con amplia experiencia en el segmento de lujo.

Puerto Rico no es nuevo para Tutt, pues en el pasado estuvo al frente del Hotel El Conquistador en Fajardo, además de abrir las puertas de lo que hoy es El W en Vieques. “Es bueno estar de vuelta […] Realmente amo a los hoteles”, dijo el gerente general del Condado Vanderbilt en su primer encuentro con la prensa de negocios de la Isla desde su nuevo cargo. Tutt proviene de una familia hotelera, por lo que conoce de primera mano cada detalle de la operación de un hotel.

“Crecí en una familia hotelera, soy la quinta generación de una familia de hoteleros, los propietarios de The Broadmoor en Colorado Springs. Abrió en 1918, lo que es interesante porque este hotel abrió en 1919, es un año más joven. Esto ha sido toda mi vida, realmente amo lo que hago”, expuso Tott, quien se siente optimista sobre el momento que vive la industria hotelera en la Isla. The Broadmoor es un hotel cinco estrellas/cinco diamantes.

En el Condado Vanderbilt Tutt está a cargo de la supervisión y manejo gerencial de toda la operación del hotel urbano que se ha posicionado número uno en Trip Avisor y ya cuenta con la calificación cinco estrellas en el sistema North Star. Confiado en que toda su trayectoria en la industria le sumará al Condado Vanderbilt, su apuesta está un servicio cinco estrellas y cinco diamantes para todos los huéspedes. Tott sostuvo que su meta es brindar “un servicio que no vas a ver en ningún lugar en Puerto Rico. Se está haciendo una inversión significativa para reforzar el programa de mayordomos. Tener mayordomos en todo el hotel. Estamos entrenando más personal” en el tema del servicio para cuidar cada detalle en el trato a los huéspedes y visitantes.

Tutt posee un bachillerato de la Universidad de Colorado en Boulder, y recibió el grado de Maestría en Administración de Hoteles de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Trabajó como gerente general de Vail Resorts, Vail Village en Colorado; una propiedad compuesta por un portfolio que incluye a: Lodge at Vail, Austria Haus, Gold Peak Lodge, Founders Garage, y el Vail and Gold Peak. Además, Tutt trabajó como gerente general de La Posada de Santa Fe en Colorado, y como director gerencial en The Reef Bermuda, donde ayudó a supervisor una renovación de $76 millones en la propiedad. También fue gerente en Carmel Valley Ranch.

El hotelero confesó que es más divertido estar en un hotel que en un cargo corporativo regional. “Traigo un trasfondo muy fuerte al hotel, me parece que el equipo aquí es fantástico”, sostuvo. Opinó que en el caso del Vanderbilt han logrado un buen balance en la atención a un cliente de negocios, corporativo y el visitante que busca descansar. Apuntó a que al ser aún un hotel nuevo, hay mucho espacio para crecer en el mercado. Su proyección es que el 2017 sea un año más estable en términos de negocios y que el 2018 sea mejor. De hecho, estima que muchos visitantes que optaron por cambiar de destino por temas como el Zika volverán eventualmente a Puerto Rico donde estimó hay una oferta saludable para el viajero de lujo. “Estoy muy optimista sobre el momento para la industria […] (Puerto Rico está) Muy bien posicionado con respecto al resto del Caribe. El nivel de profesionalismo en la industria también es bueno”, aseguró.

“Es con sumo placer que le damos la bienvenida al experimentado hotelero, Benn Tutt a la familia de IHE, quienes con su extensa y rica trayectoria traerá excelentes resultados a nuestro hotel Condado Vanderbilt”, afirmó por su parte José M. Suárez, presidente de International Hospitality Enterprises, quien dijo que aqunque buscan oficialmente la calificación de cinco diamantes, “sí el servicio es reconocido como cinco diamantes por los clientes”.