JCF reacciona a carta enviada por Rosselló

El presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión tercero, reaccionó en la noche del viernes a la contestación en la negativa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a las propuestas que la entidad creada por el gobierno de Estados Unidos le envió mediante carta al primer ejecutivo.

“La junta recibió en la tarde una carta del gobernador Rosselló Nevares en respuesta a nuestra carta del pasado 18 de enero. La junta estudiara la carta del gobernador y en su momento dará una contestación adecuada”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.

“Mientras tanto, esperamos por la contestación del gobernador a las condiciones que puso la junta para extender la fecha para someter el plan fiscal y para extender la moratoria en los litigios. La junta reitera su mejor disposición a trabajar junto al gobernador y su administración en lograr que los objetivos de la Ley PROMESA de un presupuesto balanceado, restituir el acceso a los mercados de capital, asegurar el pago de los servicios esenciales de gobierno, estabilizar los sistemas de retiro y fomentar las inversiones capitales necesarias para promover el crecimiento económico de Puerto Rico”, añadió.

Rosselló Nevares contestó el viernes en la negativa a la carta que le enviaron los integrantes de la Junta de Control Fiscal, en la cual le insistían en medidas adicionales de recortes y aumento en impuestos para atajar la situación fiscal de la isla.

“A pesar de que estamos de acuerdo en su evaluación sobre la magnitud de la crisis, nuestra visión es el alto contraste con algunas de sus propuestas, por lo cual esperamos trabajar junto con ustedes para lograr un balance aceptable”, dijo Rosselló Nevares en una carta dirigida a los integrantes de la JCF.

Sobre la propuesta concreta de aumentar en mil quinientos millones la cuantía recibida por impuestos, Rosselló Nevares insistió en que, conforme al Plan para Puerto Rico, no se aprobaran aumentos adicionales en impuestos, sino que, por el contrario, cuando la situación lo permita, bajaran los existentes.

En cuanto a bajar el gobierno con la reducción de nómina, el gobernador escribió que no está de acuerdo con que bajar la nómina es igual a reducir el gobierno.

En el tema del plan de Salud, el primer ejecutivo rechazó cualquier propuesta que pretenda reducir los beneficios o el acceso al Plan de Salud del Gobierno.

“A pesar de que en su propuesta no contemplan fondos adicionales a través de la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (Obamacare), estamos sumamente confiados en que vamos a convencer al Congreso de que los graves retos que enfrentaría nuestra gente si no se nos concede paridad en el Medicaid y Medicare. No hay ningún líder político en el mundo que se haría responsable de cargar con la culpa de poner en riesgo la vida de tres millones y medio de sus ciudadanos”, declaró.

Tampoco aceptó el gobernador cortarle 300 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico.

Sobre cortar en 10 por ciento las pensiones, contestó “la pobreza no es una opción para la gente que trabajó sin descanso para el gobierno”.

En la propuesta para conseguir 800 millones para pagar la deuda a los acreedores, el gobernador mencionó que “estamos dispuestos a pagar basándonos en los recursos disponibles, mientras satisfacemos las necesidades de los servicios esenciales, presupuestamos adecuadamente para pagar las pensiones y proveamos una plataforma para el desarrollo económico, como establece la Ley PROMESA”.

“Permítanme reiterar que sin crecimiento económico estas estrategias quedaran cortas. Les pido que sean parte del esfuerzo para conseguir una solución a nivel federal para Puerto Rico. Como hicieron sus predecesores en la junta de Washington D.C., es imperativo que tengamos acceso a los instrumentos de desarrollo económico y trato igual como estado. Si la historia nos ha enseñado algo, es que estas herramientas son críticas para el éxito de Puerto Rico”, concluyó.