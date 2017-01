Pintar con esperanza

Por: Katia Cruz Quintana, Leislamarí Cintrón Berríos, Iris Medero Rosario y Bárbara Solano Quintana / Escuela de comunicación, UPR Río Piedras

A pesar de la crisis económica del país y la llegada de la Junta de Control Fiscal, la esperanza de que todo estará bien se palpa en personas del ambiente del arte y la cultura. Asimismo, hay personas que simplemente se encuentran en la espera de lo que pueda pasar en adelante.

“Tengo esperanza que estas personas entiendan la cultura y las instituciones culturales como parte de una ecuación mayor”, expresó Lourdes Ramos, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). Para Ramos, el diálogo es el mecanismo que se debe utilizar en la toma de decisiones sobre cómo pagar la deuda. Además, no ve que sea posible la venta de obras de arte para saldar la deuda, tal como lo propuso la ciudad de Detroit en 2013, pues no hay el capital para hacerlo.

La espera

Entre los que están en la espera de lo que pueda pasar se encuentra Flavia Marichal, directora del Museo de Historia, Arte y Antropología (MHAA) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

Por otro lado, la colección más grande que tiene Puerto Rico es la del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que actualmente guarda en sus depósitos una gran diversidad de valiosos objetos que fueron coleccionándose desde su fundación. En varias ocasiones nos comunicamos con la oficial de prensa del Instituto, Mariana Benítez, para obtener una entrevista con el director Jorge Irizarry Vizcarrondo. Sin embargo, luego de concertarla nos fue cancelada.

El arte como mecanismo económico

Aunque pueda parecer una ironía, es en los tiempos de crisis cuando el arte más se manifiesta. Sea en tumultos políticos o económicos, el arte representa las voces disidentes o cómplices del pueblo ante el Estado. Siendo este medio de expresión uno del cual jamás podemos prescindir, no se debe tratar como mero ornamento, sino como un medio para mover la economía como inversión. “Cuando se otorgan fondos para la cultura, se revive la actividad económica. No solamente lo cultural. La industria de la cultura es una que produce empleos, ingresos, riqueza material y espiritual; esa combinación no falla nunca”, expuso Teresa Tió, exdirectora del Insituto de Cultura Puertorriqueña.

