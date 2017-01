ASSMCA pide cordura ante consumo de alcohol en las SanSe

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, exhortó hoy a las personas que se darán cita a las Fiestas de la Calle San Sebastián a disfrutar de este evento cultural haciendo uso moderado de alcohol.

“Sabemos que estas festividades suelen ser bien concurridas. De hecho, personas de distintos rincones de Puerto Rico y hasta de otros países se allegan al lugar de celebración para disfrutar de las diversas atracciones programadas. La mayoría, siguen las reglas establecidas y mantienen un comportamiento adecuado. Sin embargo, reconocemos que lamentablemente existen algunas personas que acuden a estas coloridas fiestas a consumir alcohol de forma desmesurada, pensando que esa es la única opción para divertirse. Esta situación, no sólo representa un riesgo a la salud y seguridad de la persona que hace uso excesivo de bebidas embriagantes sino también de aquellas que participan sanamente del evento”, indicó Roig.

Por otro lado, igualmente la Administradora de ASSMCA reconoce que algunos menores de edad participan de estas festividades sin la compañía de un adulto y tienden a consumir alcohol e incurrir en conductas no adecuadas, muchas veces por la presión de grupo que le ejercen sus pares. “Ante esta realidad, hago un llamado a los padres para que en las Fiestas de la Calle San Sebastián supervisen adecuadamente a sus hijos. También, invito a los comerciantes a ejercer prudencia y cumplir con las leyes vigentes dirigidas a no venderle alcohol a menores de edad. Si tiene dudas con la edad de un joven, procure pedirle su identificación. Hagamos de esta fiesta una celebración, no una desgracia.

De acuerdo con la Funcionaria, algunas de las conductas de riesgo bajo los efectos del alcohol podrían llevar al individuo a una tragedia. “Existen personas que erróneamente piensan que consumir alcohol en grandes proporciones los hace ver más chilling, gracioso y hasta interesante para el sexo opuesto. Sin embargo, pierden de perspectiva que realmente el alcohol propicia pérdida de controles en el individuo, violencia, intoxicación, accidentes de autos e incluso la muerte. De hecho, algunos de los que están bajo los efectos del alcohol sostienen relaciones sexuales sin protección, lo cual podría ocasionar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras”.

Acto seguido, Roig Fuertes agregó que en estas grandes fiestas folclóricas se puede disfrutar y pasarla bien, pero cuidando los límites. “No hay necesidad de consumir alcohol en grandes proporciones y exponernos a situaciones embarazosas e incluso peligrosas. La moderación debe ser la norma que rija nuestro comportamiento. Evitemos ser víctimas de hechos violentos, que podrían desencadenar en tragedias”.

Finalmente, la titular de ASSMCA brindó algunas recomendaciones para aquellas personas que aún opten por consumir alcohol. “Lo ideal es no ingerirlo, pero si decides hacerlo recomiendo que no te extralimites y procures tomar agua entre tragos. También, comer antes y durante, así como asegurarte bien de qué es lo que están sirviéndote en el trago. Además, procura no ingerir más de una bebida por hora, evita la presión de los pares, no aceptes una bebida de un extraño, no tomes con personas desconocidas y por supuesto, si tomas no conduzcas. No olvides que cualquier cantidad de alcohol puede afectar tu coordinación y estado mental. Las Fiestas de la Calle San Sebastián es cultura, diversión y confraternización entre nuestra gente y aquellos que nos visitan. Demos cátedra de como disfrutar un evento multitudinario de manera segura y haciendo uso moderado de alcohol”.