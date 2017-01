Mónica Puig pasa a la segunda ronda del "Australian Open"

La campeona olímpica Mónica Puig no perdió tiempo para llevarse la victoria en el Abierto de Australia, luego de un comienzo de año que parecía poco auspicioso.

Puig se convirtió en la primera jugadora que consiguió un triunfo en el Melbourne Park este año, al imponerse el domingo 6-0, 6-1 a la rumana Patricia Maria Tig en apenas 53 minutos.

La boricua (29na preclasificada) estuvo cerca de dejar en cero a su rival, pero incurrió en varios errores no forzados que dieron a la rumana su primer game, 6-0, 5-1. De todos modos, el duelo concluyó apenas unos minutos después.

Y Puig obtuvo su primera victoria del año, luego de caer en la primera ronda de los torneos de Brisbane y Sydney. Su rival en la segunda ronda en Melbourne será la alemana Mona Barthel, quien eliminó a la local Destanee Aiava, de 16 años, la primera jugadora nacida en el siglo XXI que ha participado en un certamen del Grand Slam.

En los Juegos Olímpicos del año pasado, Puig asombró a propios y extraños en Río de Janeiro. Superó a la alemana Angelique Kerber en la final y obtuvo la primera medalla olímpica de oro para Puerto Rico en cualquier deporte.

El comienzo del primer major del año deparó también una victoria de Garbiñe Muguruza (7ma), quien derrotó 7-6, 6-4 a la neozelandesa Marina Erakovic. La hispano-venezolana se salvó de un set point en el primer parcial y necesitó de una pausa para recibir atención médica, antes de finiquitar su compromiso.

En cambio, se dio una gran sorpresa cuando la rumana Simona Halep (4ta), cayó por 6-3, 6-1 ante la estadounidense Shelby Rogers.

“No hay partidos fáciles en este nivel… Estoy contenta por avanzar. Definitivamente lo que hice hoy me da confianza”, dijo Rogers a pie de cancha.

En los partidos de hombres, el francés Jeremy Chardy se impuso al español Nicolás Almagro, quien perdía por 4-0 el primer set y abandonó el duelo por una lesión en la pierna derecha.

