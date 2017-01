Senado pone fe en proyecto de consulta de estatus

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que espera que se apruebe en los próximos días el Proyecto del Senado 51 (la Ley para la descolonización Inmediata de Puerto Rico) que busca celebrar una consulta de estatus el próximo 28 de mayo de este año.

La pregunta, según comunicó el senador en rueda de prensa, consistiría en que se escoja si Puerto Rico debe ser admitido como un estado o si debería ser independiente en alguna de las dos modalidades a escoger: independencia total o una libre asociación.

Sin embargo en el juego de palabras de la medida, de 63 páginas, se explican como opciones a elegir como alternativas descolonizadoras: la Estadidad y la “soberanía propia y separada de Estados Unidos”.

El proyecto, que aún está en el trámite legislativo, define la estadidad como lograr la igualdad de Puerto Rico como un estado adicional de los Estados Unidos. Mientras, la soberanía propia y separada de Estados Unidos se define como “la transferencia absoluta a Puerto Rico como requisito previo a la negociación de un tratado voluntario de ‘Libre Asociación’ entre Puerto Rico y los Estados Unidos o la proclamación de la ‘independencia total"”.

Para sufragar los costos de un evento plebliscitario de esta índole, se informó se utilizarían los $2.5 millones destinados por el Gobierno federal, más una cantidad de fondos públicos.

“Estimo va a ser menos costosos que una primaria o elección general porque es una papeleta y una operación sencilla”, indicó Rivera Schatz.

No obstante, según el documento del proyecto de ley estima que no se gastarán más de $3 millones en fondos públicos y de los cuales $500 mil provendrán de las asignaciones del 113th US Congress Public Law para cubrir la impresión de las papeletas.

Además se estiman $2 millones en campañas educativas, provenientes también del 113th US Congress Public Law y $2.5 millones de fondos que identifique la Asamblea Legislativa.

“Nuestro partido adoptó antes de las elecciones una postura y se reconoce en nuestro gobierno que todas las opciones disponibles para alcanzar el fin de la colonia se utilizaran todas”, agregó el legislador.

Por otro lado, Rivera Schatz afirmó “vamos pa’ lante” cuando se le cuestionó si la consulta tiene aval congresional.

El proyecto también provee pasos posteriores a la consulta, según dijo el senador penepé.

“En el proyecto están los pasos del evento pre la votación, durante la votación y posterior a la votación. Inclusive hemos diseñado como la Comisión Estatal de Elecciones debe darle atención a la consulta”, indicó el presidente senatorial.

Igualmente, indicó que esta medida no choca con el acta de admisión que presentó en el Congreso la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González.