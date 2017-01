Fifth Harmony con nueva integrante

Luego de que una de las integrantes del grupo Fifth Harmony, Camila Cabello, anunciara su salida a finales de diciembre, el grupo ya encontró su reemplazo.

Las chicas compartieron su primera foto como cuarteto mediante sus redes sociales en el cual predomina el color rojo, tanto en su fondo como en sus vestidos.

A respuesta de la foto, la animadora estadounidense Ellen Degeneres, la cual se le conoce por sus montajes cómicos junto a los famosos, compartió uno junto a las integrantes en la cual tituló “Al parecer solo somos nosotras ahora”.

Looks like it’s just us now. pic.twitter.com/JFGOuX40zU

Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke y Dinah Jane le respondieron a Ellen mediante su twitter “Tú y tu vestido de correr están tarde para los ensayos, ¿dónde estás chica?”.

You and your tracksuit are late for rehearsals… where you at, girl? 😂❤ https://t.co/WHIjyylvTC

— Fifth Harmony (@FifthHarmony) January 7, 2017