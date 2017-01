Saudy muestra su orgullo por juramentación de Jennifer González

Yo estooooy tan orgullosa de que una mujer nos representa ante EU @jennifer González muuuuchas bendiciones, sabiduría, fuerza y coraje. Orgullosa de ti y muy esperanzada en que lograras grandes cosas!!! Que vivan las mujeres al poder!!! @bermu13 fotoooos #washingtondc #loscoloresnodividen #setratadePR

