Menos superávit, incongruencias, proyectos a medias y demandas pendientes en Vega Alta

Los procesos de transición en los diferentes puestos de poder sirven para conocer -realmente- la situación actual y las letras pequeñas de los municipios y del gobierno como tal. Gracias a este proceso, el alcalde entrante popular en Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago, encontró y alegó que el superávit de ese municipio es menor, que hubo incongruencias en algunos procesos y que hay procesos judiciales pendientes.

Santiago especificó que, contrario a lo que dijo el alcalde saliente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Isabelo ‘Chabelo’ Molina, el municipio cuenta con un superávit menor a $4 millones porque se sobreestimó lo que la administración recibiría y no se atendió el flujo de ingresos como se debía.

“A pesar de que se ha mencionado que el municipio de Vega Alta está entregando un superávit cercano a los $4 millones, la realidad es que dicho superávit es menor, en vista de que los recaudos se sobreestimaron y tenemos que estar muy atentos al flujo de los ingresos del municipio para garantizar la salud financiera del mismo, tomando en consideración la deuda cercana a los $25 millones que debemos manejar”, explicó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

Según explicó Santiago en un parte de prensa, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le debe $299,344.00 por intereses acumulados al municipio, además de $265,369.00 por adelantos de pagos a contratistas de proyectos en los que se gastaron $1.8 millones que “al momento no se han completado”. De acuerdo con el alcalde, Molina comprometió esos millones después que dijo -en el mensaje de presupuesto del 10 de mayo- que no haría proyectos con ese dinero debido a la incertidumbre en el BGF.

“Existe seria incertidumbre sobre los pagos y reembolsos del balance pendiente ascendente a $1,597,342.00 que pueda ser satisfecho por el BGF, por lo que es necesario identificar los recursos para el pago o paralizar las obras que nunca debieron comenzar”, precisó.

De igual forma, el popular sacó información proveniente de la transición para informar que el balance de préstamos en el BGF es de $7,619,962.00, de los cuales $5,793,003.41 son balance sin obligar. De esos 5 millones sale el millón de los proyectos. Son $951,371.00 que están pendientes de ser facturados por contratistas y $380,602.00 que se sometieron al banco pero están pendientes a ser pagados.

Otras estadísticas que trascendieron de los documentos obtenidos en el proceso, es que la administración penepé dejó 80 contratos “entre servicios profesionales, de obras y subastas” con vigencia hasta el 30 de junio del 2017, “cuando lo responsable hubiera sido que la vigencia de los mismos fuera hasta el 30 de diciembre de 2016”.

“Recordemos que estamos hablando de una administración que ha sido señalada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico por graves fallas en el manejo de los recursos humanos del municipio, específicamente lo relativo a los empleados transitorios, algunos de los cuales han estado hasta 10 años bajo esta condición, cuando la Ley específicamente impone que un empleado no puede estar más de un año como transitorio”, detalló Santiago.

Recursos humanos en el municipio

Sobre este particular, de acuerdo con Santiago el exalcalde Molina solicitó “a última hora” a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) una eximición a la veda electoral para mantener 99 empleados transitorios hasta el 30 de junio del año entrante.

“La oficina emitió ya una determinación, donde se permitirá a una veintena de transitorios hasta el 30 de junio de 2017, en puestos específicos relacionados a seguridad y manejo de emergencias. Nuestro interés es que se cumpla escrupulosamente con la Ley. Ciertamente hay unas dependencias que necesitan el recurso humano y la irresponsabilidad administrativa de la pasada administración tiene unas consecuencias que debemos manejar nosotros. Ciertamente la gran mayoría de dichos empleados son necesarios para el funcionamiento del municipio, pero se falló malamente al no regularizar estas plazas”, argumentó el nuevo alcalde.

De acuerdo con datos que trascendieron en la transición, Vega Alta cuenta con un total de 359 empleados: 155 son empleados regulares, 26 de confianza, 15 auxiliares “del hogar”, 12 empleados de la propuesta de Ley 52 y 151 empleados transitorios.

Parece “irónico” para el alcalde entrante que su municipio no cuente con un Reglamento de Retribución Uniforme, según se admitió en las vistas.

Demandas

Asimismo, se conoció que la demanda ELA vs. Isabelo Molina –en el caso relacionado a pago indebido del sueldo del alcalde saliente- que hay una vista pautada para el 15 de febrero de 2017. Sin embargo, esta no es la única demanda que tiene la administración saliente vegalteña. Otra demanda es la de Watchtower Bible USC (Testigos de Jehová) en la cual, según se dijo, faltan 3 urbanizaciones para completar el total las órdenes de acceso emitidas por el Tribunal, caso que de no cumplir con las disposiciones y órdenes se acarrean serias multas.

Santiago informó que Molina también tiene una demanda por discrimen político, en donde se reclaman $8 millones. Este caso está en proceso de toma de deposiciones.

Títulos de propiedad

Pero la cuestión no para ahí. El comité de transición entrante descubrió, además, que hubo dos procesos de otorgación de títulos de propiedad que se recomendarán se investiguen “para que se determine si los títulos otorgados cumplen con los requerimientos de Ley”.

(En el barrio Espinosa) de un total de 29 solares, se otorgaron 15 títulos de propiedad -uno de los solares estaba ocupado por una iglesia y se autorizó la venta por nada más y nada menos que $1.00. Los demás están pendientes de otorgarse. En este caso, el municipio no estableció un reglamento para cualificar las personas que se le otorgarían”, profundizó Santiago, mientras señaló otra otorgación de títulos en el barrio Bajuras.

“La recomendación legal que tenemos es que estos dos casos sean referidos a la Oficina del Contralor, para que se determine si los títulos otorgados cumplen con los requerimientos de Ley. Por supuesto que nuestro mayor interés es el bienestar y la protección de las familias necesitadas de nuestro municipio, pero es importante el cumplimiento de la Ley y los reglamentos vigentes”, recalcó el nuevo alcalde.

Organización municipal

Por otro lado, salieron a la luz varias incongruencias con la organización municipal.

“Tenemos además informes sobre varios proyectos que no cuentan con permisos de construcción y vamos a evaluar todos los expedientes para que se proceda de inmediato a informarlo a la Oficina del Contralor para futuras auditorias”, añadió, entretanto resaltó la importancia de tener un ciudadano que conozca “detalladamente” el estado de situación de su municipio.

La juramentación de Oscar ‘Can’ Santiago como alcalde de Vega Alta será el viernes, 13 enero de 2017, a las 6:00 de la tarde con una misa en la iglesia de la Inmaculada Concepción, seguida de una actividad musical y familiar en la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia.