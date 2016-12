Procuradora de las Mujeres no ve discrimen por sexo en caso de ciclista

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) desestimó el 21 de diciembre una querella de la ciclista Solymar Rivera Torres contra el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y la Federación de Ciclismo sobre discrimen por razón de género.

La oficial examinadora de la OPM, María Ortiz Rivera, indicó en una resolución de 18 páginas que “no tenemos otra recomendación que hacer, que no sea que se desestime la querella porque la misma no probó la existencia de discrimen por razón de sexo. No se presentó ninguna cintilla de derecho”.

En el caso se evidenció que el Copur confecciona las delegaciones por mérito del atleta, no por género o situación particular. Y se ratificó que el Copur no discriminó.

Sin embargo, “a la petición de la parte querellada de imponer honorarias por temeridad, la declaramos no ha lugar’, se reveló hoy.

El 21 de diciembre la oficial examinadora del caso refirió a la Procuradora Wanda Vázquez su informe de hallazgos.

La parte querellante tiene un término de 20 días contados a partir del archivo de la resolución para presentar ante esa Oficina un escrito solicitando la reconsideración o la de acudir, en de un término de 30 días a partir del archivo de la resolución, mediante un recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones, se explica en la resolución.

Antes de la expiración del término para revisión judicial, la OPM podrá reconsiderar a iniciativa propia cualquier resolución que haya dictado, se agregó.