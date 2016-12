Gobernador arremete contra representantes que no están participando de Sesión Extraordinaria

El gobernador Alejandro García Padilla arremetió el viernes, contra los legisladores que no están asistiendo, sin ninguna justificación válida, a la segunda Sesión Extraordinaria, convocada por éste.

“Yo quiero, por favor, que ustedes publiquen los nombres de quienes los que están faltando. Por favor incluyan, aquellos nombres de los que pueden estar hospitalizados y que tengan una excusa válida para no asistir. Pero díganle también al país, que aquellos que fueron electos en las elecciones del 2012 y que están cobrando un cheque, no están yendo. Díganle los nombres al país”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Yo le agradezco a los que, en período navideño, están allí trabajando y proco a los que no. Yo hago un llamado, no solamente al deber patriótico de cada legislador de ir a hacer su trabajo. Hago un llamado como responsabilidad de ser humano, como padres y madres de familias que son, y no permitan que sus hijos los permitan ganándose un salario por un trabajo que no están realizando. Yo le pido a esos legisladores que no están yendo, que piensen cómo los miran sus hijos, y si no están de acuerdo, y se enojan por lo que estoy diciendo, que vayan y le voten en contra a todas las medidas. Pero hagan su trabajo”, añadió.

El jueves en la Cámara de Representantes, no se pudo iniciar la segunda Sesión Extraordinaria porque no había la cantidad mínima de representantes para realizar los trabajos. En el Senado, sí hubo sesión.