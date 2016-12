Entrante líder cameral critica quinta sesión extraordinaria

El entrante presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez criticó el jueves la convocatoria de una segunda sesión extraordinaria que incluye varios proyectos de ley y varios nombramientos de legisladores derrotados en las elecciones.

“Esta sesión nadie la quiere. No la quieren ni los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) ni el pueblo de Puerto Rico que rechazó abrumadoramente la política pública de esta administración el pasado 8 de noviembre. Es curioso que se esté jugando con una sesión extraordinaria dos días antes de Nochebuena. Esto me recuerda a mí que en el 2014 el gobernador convocó una sesión extraordinaria también y el regalo en esa ocasión era destruir el Sistema de Retiro de Maestros”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

“Más aún, se está haciendo esta sesión extraordinaria sin que se atienda el problema real de Puerto Rico que es el problema de la crisis fiscal y el hoyo en el que nos han metido cuando la Junta de Control Fiscal ha sido enfática y ha dicho que esta administración le mintió el pueblo de Puerto Rico con el déficit del que hablaban”, agregó.

El gobernador, Alejandro García Padilla convocó la tarde del miércoles, a la Asamblea Legislativa a una quinta sesión extraordinaria que iniciará el jueves. En la misma se atenderán asuntos como atemperar la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico” en relación a las disposiciones en torno a la posesión de marihuana; la facilitación para renovar licencias de conducir por internet; la reactivación de la industria avícola a través del registro de la marca “Pollo Picú” a favor del Departamento de Agricultura; la creación de la ‘Ley para la Revitalización Económica, Social y Cultural de Santurce’, entre otras. El ejecutivo someterá nombramientos al ministerio público, a la judicatura y a varias juntas de gobierno y comisiones.

Sin embargo, el senador popular Cirilo Tirado defendió la convocatoria de la sesión extraordinaria. “Hay que cumplir con el mandato constitucional… Estamos a merced de la Constitución hasta el 31 de diciembre, así que no hay por qué no asistir a ella”, dijo en entrevista en la misma emisora.

No obstante, dijo dudar que haya tiempo para atender la medida sobre la subrogación del vientre. “Es una legislación de avanzada que no creo que tenga cabida en la próxima Legislatura. En ese sentido uno tiene que mirarlo para ver si vale la pena aprobarlos ahora, de tal manera que podemos dejar algo en legado o por lo menos comenzado y no dejarlos así abierto como ha estado actualmente”, sostuvo a pesar que dijo avalará la medida relacionada a la despenalización de la posesión de marihuana.

Adelantó que apoyará las nominaciones de los derrotados legisladores, Gilberto Rodríguez para procurador de menores y de José Rodríguez para fiscal auxiliar.

Por otro lado, sobre las recomendaciones que han hecho los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el próximo líder cameral, dijo que “aquí no van a haber despidos en el gobierno. Podrá haber relocalización de empleados, podrá haber reasignación de funciones, podrá haber consolidación de agencias, pero no va a haber despidos”.