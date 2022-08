Ana Cacho podría volver a testificar

Expandir Reproducción automática 1 de 2

La jueza superior del Tribunal de Bayamón, Vilmary Soler Suárez, pospuso para el 26 de mayo la vista preliminar en alzada contra Luis Rivera Seijo, toda vez que fiscalía -en acuerdo con la defensa- solicitara tiempo adicional para traer nuevos testigos.

Aunque la fiscal Aracelis Pérez Correa no adelantó, a su salida de sala, quienes serían los nuevos testigos, en un aparte con Metro dijo que más o menos espera citar la misma cantidad de personas (14) que desfilaron en la vista preliminar del 26 de abril y no descartó que la madre del niño Lorenzo, Ana Cacho vuelva a ser entrevistada.

“Son más o menos la misma cantidad por que salen unos y entran otros yo espero citar más o menos la misma cantidad”, dijo Pérez Correa.

“¿De la vista preliminar pasada se van a repetir algunos testigos?”, preguntó este diario.

“Sí, hay algunos que no se pueden sustituir. Los agentes que investigaron la escena no se pueden sustituir, Ana Cacho no se puede sustituir”, dijo la fiscal sin descartar que Cacho vuelva a ser sentada la silla de los testigos.

Se espera que la lista de testigos sea dada a los medios hoy o mañana, dijo a Metro la oficial de prensa del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez.