Conozcan al hombre ucraniano que cambió su nombre a “iPhone Seven”

Se ha sabido de fans de Apple haciendo fila durante días en espera de la última versión de su teléfono inteligente, el iPhone 7.

Pero el ucraniano Alexander Panin fue un paso más allá cambiando su nombre por iPhone Sim (Seven) Stanislavovich, después de que una tienda de electrónica ofreciera el teléfono de forma gratuita a las primeras cinco personas que registraran legalmente su nombre como iPhone Seven.

Ahora, Panin, de 20 años de edad, quien se ha salvado de gastar $ 850 en un nuevo teléfono y ha ganado un nombre ridículo, está listo para ir a Kiev para probar que su nuevo pasaporte es auténtico y recoger el gadget.

Panin – alias iPhone Seven – explica por qué tomó tan extrema medida para tener en sus manos el nuevo modelo.

¿Por qué decidiste cambiar tu nombre?

Durante todo el día me pregunté si debía hacerlo, y luego decidí vivir una nueva experiencia. Al principio todo el mundo se reía y pensaba que era una mala idea participar. Pero más tarde, cuando todo salió bien, la gente empezó a apoyarme.

¿Qué piensan tus padres sobre ello?

Mis padres también me apoyaron, pero por su tono puedo sentir que no están tan contentos con la idea.

¿Alguien más está infeliz?

Sí. Muchas personas escriben cosas negativas, como “idiota” y “tonto”. Pero no me importa lo que piensen.

Ahora que eres iPhone 7, ¿ha cambiado algo en tu vida?

La gente me grita desde sus carros, saludándome en las calles. ¡Realmente lo disfruto!

Pero ¿tus amigos te llaman iPhone?

Sobre todo las niñas en las redes sociales me llaman “Ayfonchik”, “Sim”, “iPhonya”. Pero mis amigos se refieren a mí por mi nombre antiguo.

¿Está planeando volver a cambiar tu nombre?

Francamente, no fui a la iglesia y no renuncié a mi nombre. Sólo cambie el nombre en el pasaporte. Si quiero, puedo cambiarlo en cualquier momento. Creo que lo haré cuando mi novia y yo decidamos tener hijos. Mientras tanto, estoy bien con ser iPhone Seven.

¿Qué pasará con el iPhone que ganaste?

Lo sortearé en mi canal de YouTube entre los suscriptores. ¡Me gusta mi iPhone 5!

Stanislav Kupcov, Metro World News Moscú