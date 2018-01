WhatsApp te permitirá escuchar las notas de voz antes de enviarlas

Recientemente se anunció que WhatsApp ha dado luz verde a dos mejoras en cuanto a grabación de audios.

WaBetaInfo informó que WhatsAPP permitirá escuchar los mensajes grabados antes de enviarlos. Los audios se envían automáticamente una vez que el usuario deja de presionar el botón de grabación.

Ahora, WhatsApp guardará un archivo temporal del audio para evitar que se pierda en caso de una llamada. Normalmente, cuando entra una llamada o mensaje mientras se graba el audio, se pierde el mensaje completo.

💣 BOOM!

WhatsApp allows you right now to listen your voice message before sending it!https://t.co/rzcwuHedE6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 9, 2018