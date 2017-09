Open Mobile lanza en Puerto Rico el nuevo Moto E4 Plus, un smartphone que ofrecerán sin contrato y sin verificación de crédito.

"Una vez que tienes el Moto E4 Plus, equipado con una pantalla HD de 5,5″ verdaderamente vibrante, envuelta en un metal fino, es difícil dejarlo. Con una batería de 5000 mAh, te permite disfrutar más de tu día sin preocuparte por tener que recargarlo1. Al momento de la acción, no aflojes el paso. El Moto E4 Plus funciona con el cargador rápido de 10 W, que te brinda horas de pura potencia en apenas minutos de carga", expuso la epresa en una comunicación escrita.

Otras características que especificaron fueron el lector de huellas digitales para desbloquear el teléfono, cámara posterior de 13 MP con enfoque automático y cámara frontal de 5 MP con flash, un procesador quad-core, 2 GB de memoria RAM y velocidad 4G2.

El nuevo Moto E Plus se puede conseguir en Puerto Rico en color gris oscuro, a través de Open Mobile.