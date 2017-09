Celebran por primera vez en la Isla los PRITC Innovation Awards

Con el fin de crear conciencia y destacar la importancia y el crecimiento que ha tenido en los últimos años la industria de la tecnología de informática (IT) en la Isla, el Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC) anunció hoy, en conferencia de prensa, el lanzamiento de los ‘PRITC Innovation Awards’.

“Esta es la primera vez que la industria de IT en Puerto Rico contará con la celebración de sus propios premios. Estos estarán dirigidos a reconocer a individuos, productos, proyectos y organizaciones destacadas en este sector, en términos de innovación tecnológica, impacto en el negocio, contribución en la industria, proyección internacional y beneficio social, entre otros”, afirmó Alberto Cordero, presidente de la Junta del PRITC.

Cordero enfatizó que el enfoque de estos premios no es solo para premiar la excelencia en el trabajo de este sector, “sino para que la sociedad reconozca el talento local y comience a ver esta industria como lo que es, una industria en crecimiento para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

Por su parte, José Huyke, el miembro de la Junta a cargo de los premios, añadió que esta iniciativa también surge ante la necesidad de respaldar los esfuerzos de la Isla para convertir en líder en servicios de tecnología.

“En el PRITC entendemos que hay oportunidad para que la industria de IT continúe creciendo y sobresalga, y que más y más compañías con sede en Puerto Rico trasciendan el mercado local y evolucionen a nivel nacional como grandes competidores. Es con esto en mente que en el PRITC estamos lanzando estos premios, para que sirvan de catalizador en este proceso”, afirmó Huyke, al tiempo que reiteró que en la industria “hay una necesidad de darle valor al trabajo que estas organizaciones han realizado, al decidir invertir en la Isla con proyectos enfocados en IT y contribuir a nuestro desarrollo económico”.

Ejemplo de estas es la gran comunidad de organizaciones enfocadas en IT que actualmente operan localmente. Desde startups hasta multinacionales, todas están apostando al beneficio de desarrollar numerosas iniciativas estratégicas en y fuera de la Isla; sin contar los empleos directos e indirectos que al momento generan.

De igual forma, Cordero destacó que por las pasadas tres décadas, el sector de IT en Puerto Rico ha venido transformándose rápida y prominentemente. “Al momento la Isla cuenta con talento destacado en esta industria, altamente competitivo, por lo que se puede decir que Puerto Rico va en miras a convertirse en un prominente Centro de IT (IT industry hub). Esto ayudará a que la industria aumente su competitividad en toda la región y a alcanzar una posición más elevada y de reconocimiento de excelencia, impulsando así nuestro desarrollo económico”, afirmó.

Según se indicó, los premios se realizarán anualmente y se otorgarán durante el ‘CIO & IT Leadership Conference’ que se celebrará en el mes de marzo de 2018.

Para estos premios habrá cinco categorías: Premio Propiedad Intelectual, Proyecto IT del Año, Exportador Tecnológico del Año, Startup Tecnológico del Año y Premio de Impacto Social.

Huyke explicó que al ser el primer año en que el PRITC presentará estos premios, “el proceso se llevará a cabo dentro de los más altos estándares de calidad y transparencia. Para esto se ha establecido un panel de jueces independiente, el cual llevará a cabo su proceso dentro del calendario públicamente establecido, y dentro de las reglas que están disponibles para revisión por parte de los interesados en participar. Esperamos que la comunidad de IT de Puerto Rico, así como otras compañías con presencia en esta industria, reciban esta iniciativa con genuino interés y participen”.

El periodo de nominaciones comenzará a partir de hoy (14 de septiembre), día en que se realiza este anuncio inicial, hasta el 26 de octubre de 2017, última fecha en que el PRITC aceptará nominaciones para sus cinco categorías. Los interesados en participar de los PRITC Innovation Awards pueden acceder la página web www.puertoricoisit.com para más detalles y reglas.