Maestros exponen su talento en el Foro de Docentes Innovadores

Ideas de vanguardia creadas por un grupo de maestros fueron premiadas en el 6to Foro de Docentes Innovadores de Puerto Rico, como parte de una iniciativa del Departamento de Educación y Microsoft.

“El Foro de Docentes Innovadores fue creado por Microsoft para motivar y reconocer las ideas y los esfuerzos de los educadores que deciden transformar su enseñanza mediante el uso efectivo de las herramientas de Microsoft para el aprendizaje. Los proyectos ganadores demuestran la visión de Microsoft, de que la transformación educativa potenciada por la innovación tecnológica es posible y está ocurriendo diariamente en los salones de clases del País”, dijo en una comunicación escrita Keren Henríquez, directora de Educación de Microsoft Puerto Rico.

Por su parte, Anthony Salcito, vicepresidente mundial corporativo de Educación de Microsoft y quien llegó a Puerto Rico para participar del evento, comentó: “Es un privilegio para Microsoft trabajar este tipo de iniciativa junto con el Departamento de Educación. Cada propuesta que se evaluó redunda en un impacto directo en el salón de clases, siendo los estudiantes los más beneficiados”.

Un jurado especializado seleccionó a los docentes sobresalientes en prácticas innovadoras y en el uso de tecnología utilizada para transformar la enseñanza. El jurado estuvo integrado por profesores expertos en pedagogía y en tecnología Microsoft.

Ganadores

En la categoría de Colaboración, el primer lugar se le otorgó al profesor Daniel E. Vázquez Alvarado, de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, con el proyecto Arquitectos Ambientales.

El proyecto “DriveMe: Driving Autism in a New Direction“, del profesor Bryan M. Rivera Medina de la Escuela Quebrada Arenas de Toa Alta, obtuvo el Primer Lugar la categoría Extendiendo el aprendizaje más allá del aula.

En la categoría Desarrollo del conocimiento y pensamiento crítico el Primer Lugar fue para el proyecto Mini Entrepreneurs de la profesora Keysha Rodríguez Alvarado de The School of San Juan.

Mientras, el proyecto S.T.E.A.M. N’ Minecraft del profesor Kevin M. Murillo Alvarado de The School of San Juan obtuvo el Primer Lugar en la categoría Estimulando del aprendizaje creativo.

La profesora Zacha Ortiz de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan obtuvo el Primer Lugar en la categoría Promoviendo la Investigación y Destrezas de STEM mediante la robótica y la programación.

Además, y por tercer año consecutivo el profesor Bryan M. Rivera Medina de la Escuela Quebrada Arenas de Toa Alta, resultó como el máximo ganador de la competencia al obtener los premios especiales Microsoft Educator Community Choice Award, Driving Impact and Making a Difference y Educator as Innovator and Change Agent en adición al Primer Lugar en la categoría Extendiendo el aprendizaje más allá del aula.

Este año, y en su debut como docente finalista del Foro la profesora Desiré Sánchez Cardona de la Microsoft Showcase School Escuela Elemental de la UPR ganó el premio otorgado por sus pares Teacher’s Choice Award.

Henríquez reiteró que, “el trabajo de estos educadores excepcionales está alineado a la misión que tenemos de cambiar el mundo a través de la tecnología. Al poner en manos de estos docentes las herramientas apropiadas, en esta premiación se reafirma que no hay límites para educar de manera creativa. Como empresa, siempre estamos buscando maneras de aportar y hacer la diferencia”.