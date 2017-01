Alerta con el cáncer de cuello uterino

Hace poco más de un año, Cristina Rodríguez recibió una noticia que cambió por completo la perspectiva que tenía de su salud.

Según la estudiante de Psicología en la Universidad Carlos Albizu, en un estudio ginecológico de rutina descubrió que tenía el virus de papiloma humano (VPH), virus asociado al cáncer cervical o de cuello uterino. El diagnóstico fue sorpresivo, pues, según destacó en entrevista con Metro, ninguna de las pruebas para detectar enfermedades venéreas, o mejor conocidas como VDRL, arrojó lo que detectó una prueba específica que le realizó su ginecóloga.

“A mí me hicieron la prueba del PAP (Papanicolau) y la del VPH juntas. No todos los ginecólogos la hacen juntas. […] Y me salió que sí. Y yo empiezo a llorar y le digo: “¿Cómo va a ser?”, relató Rodríguez sobre el momento en que recibió la noticia.

Su sorpresa mayor fue porque tanto ella como su pareja no tenían constancia de alguna enfermedad venérea o de transmisión sexual.

“La doctora me comentó que es que el VPH no sale en las pruebas de enfermedades de transmisión sexual”, dijo la joven de 24 años. “Eso yo ni lo sabía y la mayoría de las personas no lo saben”, agregó.

“Hay muchas personas y muchas jóvenes que no se hacen ni el PAP”, indicó. Rodríguez, a través de los estudios rutinarios específicos, fue que pudo dar con tiempo con el virus que principalmente se asocia con el cáncer cervical o de cuello uterino.

Según la coordinadora de proyectos del Programa Educativo en Vacunación de Adultos (VOCES) de la Coalición de Vacunación de Puerto Rico, Taisha Meléndez, los VPH son un grupo de más de 200 virus. Más de 40 tipos de VPH pueden transmitirse fácilmente por contacto sexual o contacto directo de piel a piel en las membranas mucosas con personas infectadas. Pueden transmitirse por contacto sexual vaginal, anal y oral. Algunos de estos tipos de VPH son responsables de verrugas genitales y cinco tipos de cánceres.

“Lamentablemente, muchas jóvenes no se hacen la prueba del PAP y están activas sexualmente y no van al ginecólogo, y una de las edades en las que más se da el virus es entre adolescentes. […] No hay cultura de ir al ginecólogo. […] Si no me hubiera hecho este PAP, lo hago en varios años y pudo haber sido cáncer”, explicó.

Luego de descubrir que tenía en VPH, Rodríguez estuvo en vigilancia y cada seis meses tuvo que realizarse pruebas y estudios para monitorear el desarrollo del virus y en sus estudios recientes salió negativo. “Es un virus que es latente, que hay que estar observándolo”, precisó.

De otro lado, la investigadora del Programa de Control de Cáncer y Estudios Poblacionales del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCPR), Ana Patricia Ortiz, apuntó que en un estudio realizado se identificó que “las mujeres que han sido diagnosticadas con cánceres ginecológicos relacionados con el VPH tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer anal en comparación con las mujeres de la población general y en comparación con las mujeres que han sido diagnosticadas con otros tumores primarios, tales como cáncer de ovario, útero y seno”.

Datos relevantes del cáncer cervical en Puerto Rico

• El cáncer cervical es un crecimiento anormal de las células en la parte más baja del útero.

• Es el sexto tipo de cáncer más frecuente en la isla.

• El grupo de mayor incidencia del virus del papiloma humano (VPH) es el de menores de

18 años.

• El VPH es una de las causas principales del cáncer del cuello uterino.

• Según Voces Coalición de Vacunación en Puerto Rico, el cáncer cervical se relaciona con el cáncer anal.