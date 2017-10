Esto fue lo que le dijo Joseph Acaba al Papa Francisco

El astronauta de ascendencia puertorriqueña, Joseph Acaba, habló hoy con el Papa Francisco, como parte de una conversación que tuvo su equipo con el sumo pontífice.

El grupo respondió preguntas del Papa sobre cómo es su día a día compartiendo como equipo en la Estación Espacial Internacional, así como sobre la labor que realizan diariamente.

“Es un gran honor hablar con usted. La estación espacial internacional es un gran ejemplo de colaboración. Como puede ver, los miembros de la tripulación son de diferentes países y labor que hacemos diariamente es sobre los centros de trabajo alrededor del mundo. Tenemos Estados Unidos, Cánada, Japón, Rusia y los nueve países de Europa. Lo que encuentro bien interesante es que nuestra diversidad nos hace más fuertes”, fue parte de la respuesta que ofreció Acaba a la última pregunta que hizo el Papa a los astronautas.

En el vídeo, específicamente en el minuto 19:30, el astronauta de ascendencia puertorriqueña toma la palabra.

Vea el tuit que publicó el navegante espacial:

Best day on @Space_Station. Our crew spoke with @Pontifex. His words were inspirational and it was quite the honor. https://t.co/rmuLqsSR6w pic.twitter.com/J0naKl6olW

— Joseph M. Acaba (@AstroAcaba) 26 de octubre de 2017