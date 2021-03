Instagram: así puedes ver quién te bloqueó

El bloqueo en redes sociales es algo muy frecuente en lo que nos tropezamos sin darnos cuenta, debido al principio de esa acción que consiste en la discreción. Claramente lo ideal sería que te avisaran en Instagram, pero bueno, no se puede tener todo lo que uno quiere.

Sin embargo, en ocasiones es importante identificar cuáles son esos elementos que indican cuando un usuario bloqueo a otro para estar más claro al momento de buscar a una persona en Instagram.

Quizás tuviste una discusión con alguien y “misteriosamente” no puedes volver a [email protected] por redes sociales como Instagram.

Es por eso que a continuación conocerás cuáles son esos elementos que te ayudarán a identificar si fuiste bloqueado por otra persona en Instagram. Para no andar haciendo el loco.

Elementos de bloqueo de una cuenta

El elemento principal consiste en buscar al usuario en la barra de buscador de Instagram y su cuenta no aparezca. Sin embargo, si todavía tienes la duda, entonces puedes hacer estás acciones:

1- Mirar DM

Utilice un comentario antiguo o un DM para llegar a su perfil. Si su perfil aparece pero también muestra un mensaje de “usuario no encontrado” junto con un mensaje #in mensajes todavía en la cuadrícula de fotos, indica que la persona le ha bloqueado.

2- Revisar su username en la web

También puedes visitar su perfil en el navegador móvil o de escritorio, introduciendo www.instagram.com/(nombre de usuario).

Si puede ver su perfil en el navegador pero no en la aplicación, significa que ha sido bloqueado. Lo sentimos mucho.

3- Buscar comentarios en cuentas que sabes que esa persona sigue.

Si encuentras algún comentario o like de esa personas y no puedes acceder a su perfil, entonces identificas que el usuario no ha eliminado su cuenta, pero te ha bloqueado, porque no la ha eliminado.