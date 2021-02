The Humane Society de Puerto Rico y el Municipio de Loíza se juntan para esterilizar mascotas

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, recibió al personal de la organización The Humane Society de Puerto Rico para trabajar juntos en una iniciativa para promover la esterilización de mascotas en las comunidades loiceñas.

“Con gran alegría recibimos a Maritza Rodríguez y Carmen Padial, quienes nos presentaron esta iniciativa para atender esta situación. Este es un problema de salud pública, porque hay enfermedades que transmiten por los animales, como la rabia y la leptospirosis, una condición bacteriana muy peligrosa. La rabia no tiene cura y si no hay vacunación preventiva, las posibilidades incluyen la muerte. Por eso es tan importante el control de la población de mascotas”.

The Humane Society of Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que alberga animales para adopción. Como parte de su misión, buscan alternativas a la eutanasia manejando las entregas de animales no deseados por cita previa. Para información adicional, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o al teléfono 787-720-6038.

“Pocas personas sabe que una gata puede parir hasta cuatro veces al año, y en cada parto son entre 4 y seis gatitos. En el caso de las perras paren hasta dos veces al año, generando entre 2 y 12 cachorros en cada ocasión”, explicó Rodríguez.

La dinámica de la esterilización incluye hacer una marca (que se realiza con anestesia) en la oreja izquierda del animal, para evidenciar que el mismo está esterilizado y vacunado. Por ejemplo, The Humane Society of Puerto Rico, desde el año 2000, ha realizado 250,000 esterilizaciones, sin costo para los dueños de las mascotas.

Rodríguez detalló que The Humane Society utiliza el procedimiento TNR (trap-neuter-return), que significa ‘trampa-neutro-retorno’, que es un método para tratar de manejar de manera humana y efectiva los gatos y perros domésticos que deambulan en las calles y comunidades.

La alcaldesa indicó que “el próximo paso se realizará el viernes, 5 de marzo, a las 10:00 am, donde se reunirán al aire libre los encargados del proyecto con los líderes comunitarios, para establecer la logística del proyecto. Estamos bien agradecidos de esta iniciativa generada por The Humane Society y próximamente ofreceremos detalles adicionales”.