NASA confirma la existencia de agua en la luna

La Nasa anunció este lunes que se pudo confirmar por primera vez la existencia de agua en la luna.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jim Bridenstine, indicó al respecto que "confirmamos agua en la superficie iluminada por el sol de la Luna por primera vez usando el telescopio SOFIA".

"Aún no sabemos si podemos usarlo como recurso, pero aprender sobre el agua en la Luna es clave para nuestro programa de exploración Artemis", expresó en su cuenta de Twitter.

