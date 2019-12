Disney se prepara para su transformación 2020

ORLANDO, FLORIDA – El mundo mágico de Disney promete seguir cautivando los corazones de grandes y chicos durante el próximo año 2020 aumentando su oferta de atracciones para el disfrute de todos sus visitantes. En estos momentos, Walt Disney World trabaja en una de sus transformaciones más ambiciosas, según explicó en una presentación especial el presidente ejecutivo de Disney Parks, Bob Chapek.

Uno de los parques favoritos de todos, Disney’s Epcot tendrá su transformación más abarcadora de los pasados años cuando sea unificado en cuatro vecindarios que mostrarán importantes aspectos del mundo y su gente. Esta unificación será compuesta por World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery. Cada uno ofrecerá diversas experiencias que permitirá a las personas explorar nuevos destinos donde la fantasía se hace realidad y la magia se hará posible.

World Showcase, será dedicado a la celebración de la cultura, la comida y la tradición con el toque mágico de Disney.

Una de las atracciones que formará parte de esta nueva oferta de Epcot, será Remy’s Ratatouille Adventure donde los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer un restaurante gigante junto al Chef Remy en una aventura que estará disponible desde el verano del 2020.

El próximo 17 de enero, el pabellón de Francia de Epcot contará con un musical que llenará de nostalgia a todos: Beauty and The Beast Sing Along, en el cual el público podrá cantar junto a los protagonistas de esta famosa cinta del productor Don Hahn. El pabellón francés también tendrá disponible un nuevo restaurante llamado La Crêperie de París, que a partir del verano del próximo año promete deleitar a sus comensales con un exiquisito menú preparado por el chef Jérôme Bocuse, quien también ha estado a cargo del restaurante Les Chefs de France desde 1996 en el pabellón.

En el pabellón del Reino Unido, le darán la bienvenida a la primera atracción protagonizada por Mary Poppins, donde podrás visitar la casa de la familia Banks en Cherry Tree Lane, donde la aventura comienza.

Del mismo modo, el pabellón de Canadá estará de estreno con Canada Far and Wide in Circle-Vision 360, una actualización al filme O’ Canada con nuevos arreglos musicales realizados por el compositor Andre Lockington y nueva narración realizada por los actores Eugene Levy y Catherine O’Hara.

World Celebration conectará a los visitantes con el mundo que los rodea y será la sede de la nueva estatua del fundador de los parques: Walt Dinsey rodeado de elementos diseñados para rendir tributo al medioambiente.

Por su parte, World Nature será dedicado a entender y preservar la naturaleza. Esto incluirá el pabellón de Nemo en The Land and The Seas with Nemo and Friends.

La exitosa película animada Moana también tendrá su espacio en Epcot cuando para el 2021 sea parte del nuevo World Nature, donde el mejor amigo de la protagonista, el océano, inspire la atracción Journey of Water: Inspired by Moana. La divertida atracción promete crear conciencia sobre el ciclo natural del agua.

Por último, en World Discovery se contarán historias sobre ciencia, tecnología y aventuras intergalácticas. Este es el caso de la nueva atracción Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind, que será el primer pabellón de otra galaxia en Epcot.

Los protagonistas del mundo mágico de Disney, tendrán su primera atracción de paseo con Mickey & Minnie’s Runaway Railway una experiencia que te llevará por un clásico de los cortos de Mickey y Minnie hasta un paseo con los queridos personajes que tomará otro giro con la entrada de Goofy. Lo que hace más atractiva esta experiencia es la combinación del corto animado la música pegajosa. Esta aventura con Mickey & Minnie estará disponible en Disney’s Hollywood Studios a partir del 4 de marzo.

Pero eso no termina ahí, Mickey seguirá de estreno en marzo del 2020 con su propio teatro para cortometrajes: Mickey’s Shorts Theater, también en Hollywood Studios, donde se presentará un corto original al estilo de la serie animada de Disney’s Channel.