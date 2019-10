Opinión: Publicidad programática

¿Qué es más importante, generar miles de impresiones o generar impresiones de calidad?

Esta es una pregunta que debemos hacernos siempre que tengamos que fortalecer nuestras estrategias digitales de mercadeo buscando un aumento en el número de impresiones.

Se conoce como impresión cada vez que una persona o cliente potencial es expuesto a tu anuncio en una propiedad digital, como lo es una pagina web.

Una cantidad elevada de impresiones podría interpretarse como que nuestra publicidad digital está funcionando. Un número elevado de impresiones también nos ayuda a tener un rendimiento mayor en el costo por “clic’.

La cantidad de impresiones que logramos y un costo por clic bajo son algunas de las métricas que se utilizan para medir el desempeño de una campaña digital.

Lamentablemente, un incremento en impresiones no

necesariamente proviene de clientes potenciales. Según información difundida por la Alliance for Audited Media, organización que audita las compañías de medios, se nos alerta que, aproximadamente, el 97 % de las impresiones a nivel mundial provienen de lugares no confiables o desconocidos.

Recientemente, hemos observado una tendencia hacia el incremento de la publicidad digital programática. La publicidad digital programática o la compra programática de publicidad es simplemente la compra automatizada de espacios publicitarios en medios digitales. Estas compras se hacen de manera automática, con mínima o ninguna participación de un analista que vele por tus intereses y donde se pauta. El objetivo de este tipo de compras es capturar impresiones sin considerar de dónde provienen.

La publicidad programática, aunque puede estar bien

intencionada, puede ser riesgosa para los anunciantes.

Bajo compras programáticas no es fácil saber si tu anuncio se pautó en propiedades reales, apropiadas o que sean compatibles con tu marca y los valores de tu empresa. Son muchos los reclamos de clientes que afirman que sus anuncios salieron en páginas pornográficas o de dudosa reputación; aunque para todos los efectos se lograron los objetivos de impresiones.

Recomendación: las impresiones son importantes, pero

también lo es la reputación de tu marca. Maximiza la

utilización de medios locales serios, suplidores con credibilidad y trabaja siempre de manera colaborativa con tu agencia de publicidad.