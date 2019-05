Regresa La Buena Vida Festival

El Comité Organizador de La Buena Vida Festival anuncia la celebración de la 18va. edición de La Buena Vida Festival (LBVF) a celebrarse el sábado, 29 y domingo, 30 de junio de 2019 en el Country Club Palmas del Mar a beneficio de Casa de la Bondad, Hogar Cuna San Cristóbal y Proyecto de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S.).

Con su tradicional vestimenta en blanco, el Festival culinario, reúne lo mejor de la gastronomía, la cata de vinos y el arte en pro a entidades comunitarias del área sureste de Puerto Rico.

LBVF fue establecido por “Friends of the Community of Humacao”, asociación sin fines de lucro, creada por un grupo de vecinos de la comunidad de Palmas del Mar. Desde 1995 hasta el día de hoy se ha recaudado la cantidad de $836,960.00 donados a organizaciones benéficas del área, gracias al patrocino continuo de un grupo de artistas conocidos, de los mejores chefs de Puerto Rico, y de los suplidores de vinos entre otros.

En esta 18va edición se une a la experiencia del evento el torneo de golf, junto a la tan esperada subasta de arte y de vinos, la demostración culinaria de excelentes chefs locales acompañada de una selección de los mejores vinos ofrecidos por la mayoría de los suplidores locales.

Actividades:

El sábado, 29 de junio de 8:00am a 3:00 pm (Torneo de Golf), incluye desayuno, participación en el torneo, almuerzo, rifas y entrega de premios. Costo inscripción por persona $150.00 + IVU.

El domingo, 30 de junio de 12.00pm a 7:00 pm (Degustación de comida y vinos). Costo por persona $110.00 + IVU.

El evento contará con las delicias culinarias de restaurantes de la calibre de Chef Ariel Rodríguez de ARIEL, Chef Augusto Schreiner de The Art of Cooking School, Chef David Chaymol de Niche, Chef Franco Seccarelli de La Lanterna, Chef Frank Arnoud de Chez Daniel, Chef Lorraine Colón de Always Fabulous Food y otros.

Los acompaña la exquisita degustación de vinos por las cavas de Ambrosia, B. Fernández, Ballester Hermanos, Bespoke Hungarican, Coca Cola de PR, Plaza Cellars y V. Suárez, entre otros.

Para información, registro y/o adquirir boletos de la actividad puede comunicarse al 787-850-3838 o www.labuenavidafestival.com. Se informó que no se venderán boletos en la entrada, hay que adquirirlos con anticipación.