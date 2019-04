Diariamente 5 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno en la isla

Diariamente en Puerto Rico, cinco mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno. Este tipo de cáncer es la primera causa de muerte en la mujer, lo que significa que una de cada ocho mujeres va a tener un diagnóstico de cáncer de seno en su vida, según explicó a Metro, Amarilys Reyes , directora ejecutiva de Susan G Komen Puerto Rico.

Lamentablemente en los últimos años se ha visto un incremento en diagnósticos, no obstante, se ha reducido la mortalidad. Es por esto que cada año y durante 14 años consecutivos se celebra en la isla el evento Susan G Komen Race for the Cure, el mayor evento de recaudación de fondos para programas de ayuda de la entidad.

“Esto quiere decir que nuestro trabajo se está haciendo. Estamos educando sobre la salud, el cáncer del seno y detectando el cáncer a tiempo, por lo cual podemos dar calidad de vida a los pacientes”, enfatizó.

“La finalidad del evento es que los recaudos se queden en Puerto Rico. Este evento es bien importante no solo por el componente educativo sino por la recaudación de fondos porque el cien por ciento de los fondos se queda en Puerto Rico”, subrayó.

Susan G Komen Race for the Cure el evento:

“Los participantes podrán vivir una experiencia de correr o caminar y disfrutar de las múltiples actividades. En el Kids for the Cure, para niños de 5 a 10 años, los más pequeños pueden disfrutar de personajes, pintura y robótica, entre otros actividades”, describió.

Este año vuelven a participar como portavoces, Karla Monroig y Adamari López.

“Para nosotros es bien importante no solo hacer un trabajo de impacto sino que la gente conozca lo que Susan G Komen hace y que cada aportación se traduce en calidad de servicios. Ellas han visto el trabajo que hacemos, lo han vivido y son parte de nuestra familia para promover todos nuestros esfuerzos”, puntualizó la directora ejecutiva.

Desde el 2010 Susan G Komen a otorgado más de 2.5 millones en servicios para pacientes en Puerto Rico.