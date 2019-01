Ella es la actriz con más premios Oscar de la historia y por esta razón jamás quiso recibir las estatuillas

View this post on Instagram

Katharine Hepburn O anche l'attrice con più Oscar in bacheca! Dopo un inizio di carriera recitativa a teatro, i suoi primi anni nel mondo del cinema vennero segnati dal successo, tanto da farle vincere in poco tempo un Oscar per il suo terzo film "La gloria del mattino" (1934). In seguito però, fu protagonista di una serie di film che fecero totale fiasco al botteghino, tanto che nel 1938 venne etichettata come «veleno per il botteghino». Ma chi conosceva la Hepburn sapeva che non si sarebbe arresa, e nella seconda parte della sua carriera continuò ad alternare ruoli più teatrali a parti di grande cinema. Ecco che i riconoscimenti arrivarono, qualche anno dopo, quando vinse altri tre premi Oscar per le sue interpretazioni in ‘Indovina chi viene a cena?’ (1968), ‘Il Leone d'Inverno’ (1969) e ‘Sul Lago Dorato’ (1981). Ancora complimenti Katharine! #katharinehepburn #oscar #oscars #movie #cinema #film #academyawards #nerd #record #actress #nerd