Uñas de biberón, la nueva y extraña tendencia que arrasa en Instagram

La moda nunca dejará de sorprendernos y es que cada vez hay más tendencias de maquillajes, cortes de cabello y uñas, que son un poco extrañas.

La última tendencia que revoluciona instagram son las “Uñas de biberón”, un modelo para tus manos que se sale de lo cotidiano y que hace lucir tus uñas un poco excéntricas.

La cuenta en instagram Nail Sunny, que cuenta con 2 millones de seguidores, fue quien puso de moda esta nueva tendencia.

A través de un video mostraron la manera en que se hacen estas uñas, que incluso llevan leche, causando impacto en todas sus seguidoras que aun no lo pueden creer.

Muchas usuarias en Instagram han amado esta nueva moda.

"Me encanta, quiero mis uñas con ese modelo tan original", "ese diseño va conmigo, cuando mi hijo me pida biberón le doy de mis uñas jajaja", "están fantásticas, nunca había visto algo así", "las amé, mañana le digo a mi manicurista que me las haga".

Sin embargo, también hubo mujeres que detestaron esta tendencia y lo expresaron en redes.

"¿Esto es en serio?, la gente está muy loca", "no me gustan ni un poco, se ven asquerosas", "horrible, ya no saben qué inventar", y "nunca me haría algo así", fueron algunos de los comentarios.