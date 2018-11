Jennifer López lanzó a Pitbull a piscina empujándolo con sus caderas y sus fans fantasean

Jennifer López lanzó a Pitbull a una piscina con un caderazo y sus fans todavía enloquecen.

La complicidad entre Jennifer López y Pitbull quedó en evidencia con un divertido gesto de la cantante, actriz y bailarina que sigue generando reacción entre sus seguidores. Con un golpe de sus voluptuosas caderas lanzó al famoso reguetonero a una piscina, a la que ella se zambulló también desatando el furor del público.

El video que se ha viralizado en Instagram fue grabado durante la décima cuarta edición de los premios Juventud, de la cadena Univisión, de los que JLO puede presumir haber obtenido diez galardones, mientras que su amigo ha ganado seis.

Ícono Mundial

La Diva del Bronx y el músico oriundo de Miami encendieron la noche con su presentación, en la que jugaron con un medley de sus éxitos On the floor, Dance again y Live it up. La energía de ambos contagió a los presentes.

Esa misma noche, JLo recibió el premio Icono Mundial, que se otorga a los artistas latinoamericanos que han alcanzado fama mundial. Con lágrimas emocionadas agradeció a todos, en especial a sus fanáticos quienes la han acompañado en todo momento.

Las colaboraciones entre JLo y Pitbull les han brindado grandes éxitos, que tuvieron su coronación cuando cantaron durante la inauguración del Mundial de Brasil 2014. El año pasado lanzaron otro tema, llamado Sexy body, que también alcanzó gran popularidad.

Enamorados

Los sensuales pasos de Jennifer enamoran a sus seguidores, quienes reaccionaron al video con muchos emoticones y comentarios de sorpresa. Destacan la jovialidad entre ambos artistas que no dejaron de sonreír pícaramente cuando estaban empapados en la piscina.

“¡Increíble! ¡Me encanta!”, escribió un fanático de Pitbull, mientras que otra usuaria identificada como Arezoo Hannny calificó como un “buen trabajo” el caderazo de JLo. Una de las reacciones más eufóricas fue de Kimberly Yhorley, quien comentó “Amándote cada día máaaaasss @JLo”.

