¡Contundente! Khloé Kardashian comenta sobre las infidelidades de Tristan en Instagram

Para muchos, la actitud de Khloe Kardashian tiene una connotación negativa, justo desde que dio a entender a sus millones de seguidores, que su relación con Tristan seguía, muy a pesar de sus notorias infidelidades. Es por eso que esta semana, ya después de algunos meses de seguir con el padre de su hija, deció aclarar de una vez por todas, los numerosos reportes falsos que aseguran que está a punto de casarse con Tristan Thompson.

A post shared by @ commentsbycelebs on Sep 4, 2018 at 3:27pm PDT

La sospecha de matrimonio empezó cuando un portal de celebridades, afirmó que Khloé estaba pensando seriamente en casarse, a lo que ella reaccionó en sus plataformas, llamando "basura" a dichos planteamientos. Esta reacción terminó siendo noticia y muchos portales hicieron eco de esto, creando un foco de información, en lo que parecía más una confirmación.

El punto máximo llegó cuando una seguidora de Khloé comentó:

Sin duda fue la gota que rebasó el vaso, a lo que la mayor de las Kardashian, se tomó el tiempo de responder:

"No estoy actuando como si Tristan no me hubiese engañado. Estoy diciendo que la historia sobre el matrimonio es pura basura y que alguien insinúe que saben de lo que hablamos en privado también es pura basura. No me molestan los comentaristas. No me molestan para nada. Solo estoy señalando que estos blogs crean historias para que todos puedan creer cuando simplemente no son ciertas ".