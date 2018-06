¡Meghan y Harry quieren tener gemelos este mismo año!

Desde que se anunció el compromiso de la actriz Meghan Markle con el Principe Harry, un frenesí mediático se direccionó a la pareja, su boda fue sin duda el evento televisivo del año y todos se volvieron adictos a todos los detalles de la Boda Real, ha sido tendencia en redes sociales por semanas y ahora el siguiente paso es el que mantiene a todos a la expectativa, la luna de miel en proceso y el esperado regreso para saber la respuesta a la gran pregunta: ¿Cuando serán padres?

Prince Harry & Meghan Markle Having Twins — Their Secret Visits To Fertility Doctor! https://t.co/WrApKjC0Yr pic.twitter.com/bu937iFDGS

— National Enquirer (@NatEnquirer) June 6, 2018