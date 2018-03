¡Desgarrador! Dos perros se “niegan” a que sus dueños los abandonen

Ann Flores no podía creer lo que estaba viendo, por eso quiso dejar registro de la imagen desgarradora de dos perros que iban a ser abandonados en un refugio para animales.

La mujer tomó las fotos de Truman y Mandi mientras los iban a dejar al refugio y como si supieran que serían dejados en el lugar por sus dueños se tiraron al suelo y terminaron siendo arrastrados, señala The Dodo.

Ann había llegado hasta el lugar junto a un amigo para adoptar una mascota y se encontró con la dramática escena.

"Uno se echó sobre su espalda y se dio vuelta. Era como si dijera 'por favor no me lleven aquí’”, dijo la mujer, la que agregó que “tiraban, pero los perros no se movían. No querían entrar allí”.

Eso sí, Ann terminó indignada, ya que aseguró que las mujeres se reían de la actitud de los perros. "¿Por qué conseguir una mascota si no vas a quedártela y hacerles esto? No es justo”, se preguntó.

Por eso, decidió enviar las fotos y un video a Houston & Harris County Animal Volunteers. Ahí las ONG se movilizó rápido, ya que la eutanasia de ambos animales estaba preparada para sólo unos días después y rápidamente lograron conseguirles cuidadores y ahora se está buscando un hogar definitivo para ambos.

