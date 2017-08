Inicia mañana el primer estudio epidemiológico de manatíes en la isla

El Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana comenzará desde mañana el primer estudio epidemiológico de la población de los manatíes en la isla.

El estudio reunirá a más de 60 biólogos, veterinarios, técnicos, estudiantes y voluntarios en la Bahía de Jobos entre Salinas y Guayama, desde las 8:30 de la mañana.

El director del Centro, doctor Antonio Mignucci, explicó que mañana se capturará a cerca de 15 manatíes para hacerles diferentes clases de estudios de salud y para colocarles un radiotransmisor.

Una vez se realicen los estudios, se tomen las muestras y se coloque el radiotransmisor, los animales serán devueltos al mar. El proceso debe tomar unos 45 minutos, según informó Mignucci, quien también es catedrático de la Interamericana en Bayamón.

El estudio epidemiológico buscará delinear un cuadro acerca de la salud de los manatíes en las costas de Puerto Rico. Para Mignucci, esto es de suma importancia porque enfermedades y condiciones que se detecten en estos mamíferos pueden afectar directa o indirectamente a los residentes de la isla.

“Contamos con el apoyo de diversas agencias locales y federales, al igual de compañías privadas que han apoyado de una forma u otro este proyecto. También han surgido alianzas con universidades en los Estados Unidos y Colombia, con quienes compartiremos el análisis de las diferentes muestras del estudio”, explicó Mignucci.

Se trata de la University of Florida, A&M University, University of South Florida, Universidad de los Andes (Colombia) y acuarios como Dallas World Aquarium, Georgia Aquarium, Dolphin Quest y Dolphin Discovery.