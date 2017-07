5 modelos famosas por lucir como nosotras

Luego de los años 90 y sus épocas de desenfado y el conocido “heroin chic” del que eran símbolos Kate Moss y su entonces novio Johnny Depp, para comienzos de milenio las “glamazons” volvieron. Tenían (y siguen teniendo) nombre propio: Naomi, Linda, Christy ,etc. Pero, para esa época Gisele Bündchen llegó a dominar la escena de la moda durante muchos años, ganando 30.5 millones de dólares el año pasado.

Pero la era en la que mujeres como ella aparecían en pasarelas, terminó. De hecho, lo de hoy no solo es la diversidad, es mostrar a modelos que podrían ser como cualquiera pero con un toque especial en su físico y personalidad. Gente que representa etnias, religiones, culturas e incluso sigue rompiendo paradigmas. Metro les muestra los modelos que más han impactado en las últimas semanas de la moda y que muestran que lo común es el nuevo “exótico”.

Kyle McCoy

https://www.instagram.com/p/BWdAAvslFSh/?taken-by=smile4kyle&hl=es

Es mujer y se proclama de género no binario. Tiene 23 años. Apareció en “America’s Next Top Model” (ANTM) y fue la primera modelo de estas características que apareció en el show. La suelen comparar con Ruby Rose debido a su apariencia andrógina. Antes de optar por el modelaje era una graduada universitaria en Inglés que también era bartender. Se considera a sí misma una feminista interseccional en su Instagram (donde tiene más de 47 mil seguidores). Y aunque tiene estos rótulos, no se abandera como tal, diciendo que fluye con todas las representaciones de género. Quedó décima en ANTM, pero se le ha visto en la Semana de la Moda masculina de Nueva York.

Halima Aden

https://www.instagram.com/p/BVkRXcxgrfx/?taken-by=kinglimaa&hl=es

Tiene veinte años y nació en un campo de refugiados de Kenia. Representa la creciente corriente de la moda, “modest fashion”, enfocada en el mercado musulmán, que ha tenido un gran auge en los últimos cinco años. La modelo también pertenece a esta religión y es somalí-americana. Se hizo famosa por aparecer con burkini en el concurso Miss Minessota y esto atrajo la atención de su agencia actual, IMG. Desfiló para Kanye West en Yeezy 5, ha estado en portadas como la de “Vogue Arabia” y en “CR Book”, la publicación de Carine Roithfeld. Siempre trabaja con su hijab.