BLT Steak estrena nuevo menú de temporada

El restaurante BLT Steak ubicado en The Ritz-Carlton, San Juan presenta un nuevo menú de temporada con una carta más asequible denonimada BL3 Temptations de tres cursos al estilo prix fixe.

Los comensales podrán degustar sabrosos platos tales como ceviche de mariscos, tiras de tocinetas remojadas en miel con salsa chimichurri y trozos de blue cheese, crocante filete de chillo sobre una cama de guisantes verdes, cilantro y guacamole, y una gran variedad de acompañantes para escoger incluyendo macarrones con queso y trufas.

“Lo que queremos es destacar los productos locales. Nos enfocamos en crear un menú que le permita a las personas probar los ingredientes de temporada con los sabores caribeños, pareados con vinos más ligeros”, explicó a Metro el chef José Martín, quien lidera el equipo culinario de la hospedería, y quien tiene a su cargo cinco restaurantes y la producción de banquetes para eventos sociales y corporativos.

“En el poco tiempo que llevo me he dado cuenta que no hay muchos productos locales en los menús de los restaurantes de los hoteles y por suerte hemos conseguido muy buenos productos locales y de muy buena calidad”, consideró Martín oriundo de Argentina.

“Al cambiar los platos todas las semanas nos permite utilizar más nuestra creatividad y fusionar con los productos locales. Además los comensales tienen más oportunidad de probar algo distinto cada semana”, señaló.

Martín con más de 15 años de experiencia en la industria de alimentos y bebidas, y un extenso conocimiento culinario internacional, consideró que los puertorriqueños y los argentinos “tenemos mucho en común en cuanto al gusto por la buena mesa y el deseo de juntarse para compartir y disfrutar en la mesa”.

El BL3 Temptations está disponible todos los días hasta el 31 de octubre días, entre 6:00 y 8:00 p.m., con un costo de $55 por persona.

BLT Steak se caracteriza por su selecta variedad de cortes de carnes Grado A, mariscos frescos y suculentos acompañantes. Asimismo, cuenta con una variada carta de vinos, cócteles de temporada y cervezas artesanales.

Para reservaciones, los clientes pueden llamar al (787) -253-1700 Ext. 4240/4249 o visitar BLT Steak.







