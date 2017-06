Policía comparte inusual formula para evitar robo de comida desde refrigerador del trabajo y se vuelve viral

Todos hemos sido alguna vez víctimas de ese compañero que se mete al refrigerador del trabajo y “se roba” esa comida que hemos dejado reservada ahí para después.

Eso mismo pasaba en una estación de policía en el norte de Inglaterra, donde uno de los uniformados cansado de que le robaran la leche ideo una fórmula para asegurar su comida y evitar que se la continuaran sacando.

El uniformado posteó en Twitter una imagen de su trampa y rápidamente se volvió viral. En la fotografía se ve como la leche está con candados e incluso atravesada por una cinta que dice “riesgo radioactivo”.

El fenómeno atravesó Inglaterra y en redes sociales muchos aseguran que imitarán la idea e incluso unos cuantos ya han descifrado cómo burlar la seguridad implementada y compartida por el policía.

In other news, the milk theft in Halifax Police Station seems to be rife..when he said find one without a padlock, thought he was joking..! pic.twitter.com/dGZ4wKsvpq