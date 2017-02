Genera expectativa segunda edición de la cena secreta Diner En Blanc

Los productores del evento Diner En Blanc anunciaron esta tarde que para el mes de marzo se repetirá la experiencia de la cena secreta.

Para los que todavía no conocen de qué se trata, el Diner En Blanc tiene la particularidad de que solo puedes asistir por invitación y los asistentes deben vestirse de blanco. Además debe cargar con mesas, sillas y todo lo que necesite para compartir con amistades en una especie de “picnic chic”, en lugar que no se revela hasta minutos antes de comenzar la jornada.

Israel Rodríguez, uno de los productores, aseguró que el año pasado asistieron unas 1,600 personas y fueron “muchos los interesados que se quedaron fuera”. Este año esperan la asistencia de unas 3,000 personas.

“Esto no es un evento VIP es un evento ‘Very Important Friends‘”, indicó Rodríguez.

“El año pasado fue bien retante porque las personas tenían miedo, no sabían de qué se trataba el evento. Algunos estaban escépticos de si se daba o no el evento. El reto también fue si la gente sabía o no seguir instrucciones y demostraron que sí saben seguir instrucciones”, dijo a Metro Jaime Miranda, uno de los socios de Rodríguez.

Se informó que la comida, el champán y los vinos deben comprarse a través de su tienda virtual.

“Si prefieres puedes llevar la comida pero no puedes llevar la bebida”, aclaró Miranda.

Según explicó, no se permite llevar alcohol “para mantener un control”.

Por otro lado describió que “no es un evento para determinada clase social”.

“Esto es un evento para todos los amantes de la buena mesa, el buen compartir y para los que les guste disfrutar con sus amistades. Parte de la magia es que nadie sabe dónde será”, destacó Miranda a este diario.

El festejo comienza desde las 4:00 de la tarde en donde comienzan a trasladar a los invitados en unas guaguas hasta el destino secreto.

Historia de Diner En Blanc

Es un evento que se origina en Francia y se celebra hace 28 años. El año pasado se celebró por primera vez en Ventana del Mar en Condado.

