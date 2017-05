Novio de JLo participará en programa de tv

A-Rod como también se le conoce, anunció a través de su cuenta de Instagram que se unirá a la serie “Shark Tank” (Tanque de Tiburón), programa de gran audiencia en el que aspirantes a emprendedores realizan presentaciones de negocios a un panel de inversionistas, cada uno denominado “tiburón”, quienes luego decidirán si invierten en ellos o no.

“No puedo esperar a nadar con los tiburones! @sharktankabc#guestshark#Sharktank” precisó en esa red social”

En el espacio, A-Rod estará junto otro famoso rostro deportivo, Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA; Bethenny Frankel, Kevin O’Leary, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec y Daymond John.

Rodríguez, quien funge como coach de los Yankees de New York, se ha desempeñado como analista para la cadena de FOX Sports. También ha participado en otras emisiones de televisión, apareciendo como anfitrión en el invierno pasado en el reality show de CNBC, “Back in the Game”, el cual consiste en juntar a jugadores ya retirados y con problemas económicos con expertos que los puedan ayudar a recuperarse.