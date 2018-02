Ana Isabelle reacciona a los insultos de la esposa de Randy

La cantante boricua Ana Isabelle reaccionó a los insultos que lanzara Raquel Rivera, la esposa del reguetonero Randy "Nota Loca", a esta por el video del reto del DuraChallenge que Jorge Pabón "El Molusco" compartiera en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la artista, Molusco "insistió bastante" para que hiciera el DuraChallenge.

"La verdad le agradezco que siempre me apoya, siempre me hace parte de sus locuras y de sus atrevimientos, y que la gente me haya pedido más que todo. Yo no lo hice por competir, ni por pretender nada, ustedes saben que a mí me encanta bailar, siempre que puedo pongo clase de bailes, disfrutando lo que me apasiona, y esta canción de Yankee es un palo, me encantó Dura, así que tengo una canción que se llama "química" que viene en esa onda urbana, así que voy calentando motores hacia eso", explicó al programa Lo Sé Todo.

Sobre las fuertes expresiones de la esposa del reguetonero Randy, esta dijo que "realmente cualquier expresión negativa que venga a mi vida yo le hecho bendiciones, porque eso es todo lo único que tengo que hacer, echar bendiciones. No sé ni de qué me estás hablando, y realmente uno le da importancia a lo que importancia tiene, y yo estoy haciendo como dice Don Quijote: 'Si los perros ladran es porque estamos cabalgando"".