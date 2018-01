Javier Báez se tomó un descansito en el Watusi

El pelotero boricua Javier Báez estuvo ayer de jangueo por el famoso negocio Esquina Watusi en Santurce donde compartió con varios boricuas que se acercaron a saludarlo.

Los puertorriqueños presentes en el lugar también se tomaron fotos con él, según una publicación colgada en las redes.

Foto: Esta foto muestra la publicación del negocio Esquina Watusi donde se ve a Javier Báez disfrutando/Pantallazo

El pasado miércoles, Báez anunció en sus redes sociales que se convertirá en padre en los próximos meses. El momento lo compartirá con su actual novia, Irmarie Márquez.

"Una Bendición Más De Dios! Baby Báez Is Coming!!! What Do You Think Will Be? Boy or Girl ? 😘 🍼 deja tu opinión" (sic.), escribió la segunda base de los Cubs de Chicago.

Vea la publicación a continuación: