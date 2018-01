Vanessa de Roide confiesa todo lo que luchó para ser madre

La exNuestra Belleza Latina Vanessa de Roide confesó todo lo que tuvo que pasar para poder quedar embarazada.

Luego de tres pérdidas, la boricua anunció que está esperando un hijo. Recientemente cumplió sus tres meses de gestación y está que no se lo puede creer, así lo contó en entrevista con Despierta América.

De Roide reveló que "ya yo he quedado embarazada tres veces, primero no creció. Hubo otro que fue un embarazo ectópico, y otro que se formó en el saco, pero el bebé no se formó".

"Si hubiese sido por mí lo hubiese dicho en ese mismo momento, pero mi doctor me dijo esperara por lo menos dos 12 semanas porque uno nunca sabe", expresó.

Luego de dar lectura al mensaje que compartió hace unos días donde daba a conocer la noticia de su embarazo a sus seguidores, explicó que "todo este mensaje, ahora que lo leo cada oración tiene sus flashback, todo lo que tus padres oraron por ti, nosotros siempre, y cuántas veces nos preguntábamos por qué no se daba?, dijo, Añadió que "aveces mi esposo me decía: 'Vanessa, ¿por qué tu crees que no se da?, ¿por qué tu crees que aun no llega?"".

La expresentadora de televisión contó que "cuando nos enteramos que ya por fin íbamos a ser padres, estábamos muy contentos y eso de que 'queríamos siempre ver que estabas ahí, es porque nosotros tenemos yo creo que todavía ese miedo de que no sabemos que va a pasar; si de verdad sigue ahí, si de verdad se va a dar esta vez. Porque ya han sido varias veces que nos hemos ilusionados con la idea de que sí íbamos a esperar un bebé y luego ya no se da".

Francisca Lachapel quien tuvo la oportunidad de entrevistar a De Roide, preguntó si ya conocía el sexo del bebé, y si ya había nombre para él o ella a lo que esta dijo que "no sé todavía" y que no será hasta la semana que viene que "lo voy a dar". A este punto, lo que Dios quiera, porque no estoy en una posición de decidir después de tanto luchar", sostuvo.

De Roide contó que tras esa búsqueda por quedar embarazada "me dijo el doctor: 'tu eres joven, tienes toda para poder tener hijo, lo que pasa es que no sabemos por qué no funciona porque no se te da'. Se llama infertilidad sin explicación, y esto muchas mujeres lo están pasando".

Situación que según De Roide solo lo vivieron ella y su esposo el empresario español Jorge Meléndez.

"Jorge y yo estábamos viviendo esto. Ayer estábamos hablando de eso y decíamos: 'de verdad que somos fuertes porque cualquier pareja que hubiese pasado por esto se hubiese divorciado", dijo la exbeldad.

Vanessa dijo que el embarazo se dio de forma natural, "pero necesitábamos ayuda, yo intenté todo pero como quiera no se dio".

Ante la pregunta si llegó a perder la fe, esta dijo que "sí, esta vez. Yo le comenté a mi esposo: 'Mira Jorge, yo lo voy a intentar una vez más y si no funciona ya me voy a tomar unas vacaciones. Fue muy difícil".

Sobre si vieron la posibilidad de la adopción esta dijo que "si no se hubiese dado, hubiésemos adoptado porque lo que queríamos era tener una familia, tener un hijo, un hijo como venga, ya sea adoptado, por un donante de óvulos, es tu hijo".

De Roide recordó que su hermana en un momento dado se le acercó y le dijo: 'Mira Vanessa, yo sé que estás pasando por esto. Si tú no puedes quedar embarazada nunca, yo te presto mi vientre.

Gesto que para De Roide fue uno "muy lindo de su parte", sin embargo dijo que "ahí es que tú te das cuenta y dices: 'wow, es grave. Lo que yo estoy pasando es fuerte, ¿y si no lo puedo cargar yo? y ¿si no puedo hacerlo yo?"", eran sus constantes interrogantes.

En medio de todo esta prueba Vanessa comentó que hubo gente que "pensaba que yo era tan egoísta que no quería tener un hijo, y eso era lo más que me dolía a mí". Comentarios que le hacían pensar "¿como es posible?", llegó a oir comentarios como "tú no sabes lo que te estás perdiendo Vanessa, eso es lo mejor del mundo".

"Y yo me quedaba… me hablaban de una manera que yo decía, ¿pero de verdad ella piensa que yo no quiero tener un bebé?, ¿cómo ella se atreve a hablarme de esa manera sin saber lo que hay detrás?", manifestó.

Es por esto que dijo que aprendió una cosa en este proceso: "yo no le pregunto a nadie cuándo va a tener hijos".

Asimismo confesó que cuando se casó "ya yo estaba embarazada. Yo pensaba que yo estaba estresada y pues por eso no me llegaba mi periodo y al final me enteré antes de irme de luna de miel".

Sobre esta noticia la modelo contó que esos días fueron los días más maravillosos de mi vida".

Contó que "yo estaba en la luna de miel y yo nada más pensaba… imagínate la ilusión, imagínate recién casada con la ilusión de tener un bebé, y nosotros los dos estábamos tan emocionados. Mi esposo no me dejaba cargar nada, comía lo que yo quería, estábamos paseando como tortolitos, y ya cuando regresamos vinimos a la realidad de que el embarazo no se podía completar".

Detalló que "me acuerdo que fuimos al doctor cuando llegamos y todo estaba bien". A las dos semanas regreso y fue el día que yo estaba tan emocionada…, le dije al doctor: 'por favor yo quiero que me imprimas todos los ultrasonidos porque yo quiero hacer un cuadro con todos los ultransonidos, y el doctor me dice dame un momento".

Dijo que de inmediato le respondió "¿que pasó? y él me dice: 'no sé, hay algo…. Él se sienta conmigo y me dice: Vanessa ha sucedido… y me explica, pero yo a todas estas no entendía y yo me le quedo mirando y le digo: no entiendo lo que me estás diciendo… osea que no se va a dar? y él mira: Vanessa no se va a dar, confesó que esas palabras fueron "para mi como un balde de agua. Yo creo que todavía al sol de hoy yo no he superado esa perdida, porque fue como la ilusión más grande que yo tuve en mi vida".

"Yo jamas había tenido tantas ganas de ser madre como en ese momento. Yo antes ponía todo antes de ser madre. Yo decía: 'no, mi carrera, no esto; no lo otro, y en ese momento entendí la necesidad tan grande que yo tenía de formar una familia, de poder tener hijos", sostuvo.

La exreina de belleza dará a luz en el mes de agosto, reveló.

De Roide y Meléndez se casaron en una romántica ceremonia en Miami en noviembre de 2014.