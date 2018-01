Muere actor de uno de los TeleTubbies

El actor británico, Simon Shelton Barnes, quien interpretó a Tinky Winky en el programa de televisión infantil TeleTubbies, murió a los 52 años de edad, tras padecer de cáncer.

Tinky Winky fue un personaje con mucha controversia por cargar una cartera roja y tener un triángulo invertido en la cabeza.

Sobre la sexualidad del teletubbie violeta se le llegó a preguntar varias veces al actor, quien respondía que "la interpretación que hacía era la de un niño de 3 años, por lo que ésa no era una pregunta pertinente", reseñan medios internacionales.

El programa infantil fue transmitido por la BBC entre 1997 y 2001.

Su hijo, Henry Barnes, lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales: "Perdí a mi adorable padre el miércoles (pasado), era el hombre más amable y gentil que conocí y lo amo más que a nada".

"Siempre me avergonzaba de niño que fuera bailarín y actor, ¡pero ahora no podría estar más orgulloso! Ahora está en un lugar mejor y sé que no querría que yo estuviera triste, así que voy a vivir mi vida de la manera que él hubiera querido para mí", escribió Barnes en Facebook.

Trascendió que el funeral del actor se realizará la primera semana de febrero.

La familia pidió a los asistentes ir vestidos ese día de “colores brillantes” para recordarlo.